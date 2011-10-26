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Dünya

Picasso'nun çalınan tabloları bulundu BELGRAD (A.A)

26 Ekim 2011 16:53

-Picasso'nun çalınan tabloları bulundu BELGRAD (A.A) - 26.10.2011 - Sırbistan'da ünlü İspanyol ressam Pablo Picasso'nun çalınan iki tablosu bulundu. Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Polis Bakanı İvica Daciç, yaptığı açıklamada, Belgrad'da Emniyet Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (SBPOK) ekiplerinin düzenlediği bir operasyonla, Pablo Picasso'nun "At Başı" ile "Cam ve sürahi" adlı çalınan tablolarını bulduğunu bildirdi. Daçiç, tabloların İsviçre polisi ile yakın işbirliği içinde bulunduğunu kaydetti. Sırbistan İçişleri Bakanlığı Basınla İlişkiler Bürosu da konuyla ilgili detaylı açıklamanın daha sonra yapılacağını duyurdu. Almanya'nın Hannover kentindeki Spengel Müzesi'ne ait tablolar, Zürih yakınlarındaki Fefkon kasabasında bir sergi sırasında Şubat 2008'de çalınmıştı.

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