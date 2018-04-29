Picasso'nun 2. Dünya Savaşı'nda Nazilerden kurtarılan tablosu 45 milyon dolara satıldı

İspanyol sanatçı Pablo Picasso'nun en ünlü portrelerinden 'Mavi Giysi İçinde Oturan Kadın', New York'taki açık artırmada 45 milyon dolara satıldı.

Picasso bu eserinde hayatının bir dönemindeki sevgilisi Dora Maar'ı resmetmişti.

2. Dünya Savaşı sırasında tabloya Naziler el koymuş ancak Fransız Direniş Hareketi savaşçıları tabloyu Nazilerin elinden kurtarmıştı.

2015 yılında Picasso'nun 'Cezayirli Kadınlar' adlı eseri Christie's müzayedesinde 179 milyon dolarlık rekor bir rakama satılmıştı.

Altı yıl önce 26 milyon dolara satılan 'Mavi Giysi İçinde Oturan Kadın', ABD'li bir koleksiyoner tarafından satın alındı.

Dora Maar ve Picasso dokuz yıl boyunca yoğun bir ilişki yaşamıştı. Picasso tabloyu 1939'da çizmişti.