-PIA ÇALIŞANLARINDAN THY KARŞITI EYLEM İSLAMABAD (A.A) - 08.02.2011 - Türk Hava Yolları (THY) ile ortak uçuş için geçen ay ön anlaşma yapan Pakistan Havayolları (PIA) çalışanları Ravalpindi kentinde eylem yaptı. Ravalpindi'deki Uluslararası Benazir Butto Havalimanınında eylem yapan pilot, kabin ve yer ekibinden oluşan 50 kişi, THY ile yapılan ön anlaşmanın kendilerinin önemli gelir kaybına uğramasına yolaçacağını belirterek, ön anlaşmanın kısa zamanda feshedilmesini istedi. Pilotlar, bir süreliğine Amsterdam ve Bangkok uçuşlarını da geciktirdi. THY ile PIA arasında imzalanması planlanan işbirliği anlaşmasına göre, PIA ülke dışındaki bazı noktalara uçuşlarını kaldıracak, bu noktalara THY uçakları yolcu taşıyacak. Pakistan'ın ulusal havayolu şirketi PIA'nın son yıllardaki zararı, ülkede başta gelen tartışma konuları arasında yer alıyor. PIA yönetimi geçen ay aldığı bir kararla yüzde 30 küçüleceğini açıklamıştı.