Phoenix Lakers'ı devirdi





NBA'de Phoenix Suns, Los Angeles Lakers'ı 118-111 yendi. Phoenix'te Shaquille O'Neal 33 sayıyla galibiyette baş rol oynarken, Lakers'ın yıldızı Kobe Bryant 49 sayı atmasına karşın yenilgiyi önleyemedi.



All-Star hafta sonununda MVP ödülünü paylaşan Kobe Bryant ile Shaquille O'Neal'i karşı karşıya getiren maçta gülen O'Neal ve arkadaşları oldu. Phoenix, Los Angeles Lakers'ı, Kobe Bryant'ın 49 sayılık müthiş performansına rağmen 118-111'lik skorla geçti.



Sakat olan Steve Nash'den yoksun mücadele eden Suns'da Shaq 33 sayı - 7 ribaunt - 3 asist, Matt Barnes da 26 sayı - 10 ribaunt - 7 asist ürettiler. Lakers'da ise kariyerinde 96. defa 40 sayının üzerinde skor üreten Kobe Bryant'ın çabası yeterli olmadı. Kobe karşılaşmayı 49 sayı - 11 ribauntla tamamladı.



Gecenin en dikkat çekici sonucuna ise son şampiyon Boston'ı 105-95 yenen Detroit imza attı. Allen Iverson'ın oynamadığı 2 maçta 2. galibiyetini alan Pistons'da Richard Hamilton 25 sayı ile en skorer oyuncu oldu. Bu sezon kendi seyircisi önünde ilk defa bir doğu takımına boyun eğen Boston'da Paul Pierce 26 sayı kaydetti.



MEMO'DAN 23 SAYI



Mehmet Okur'lu Utah Jazz, Golden State Warriors'u deplasmanda 112-104 yendi. Milli basketbolcumuz 23 sayı ile takımının en skoreri oldu.



26 dakika sahada kalan Mehmet istatistiklerine 5 de ribaunt ekledi. Son yenilgisini üç hafta önce yine Oakland'da Golden State önünde yaşayan Utah'ta Deron Williams da 6 sayıda kalmasına karşın 20 asistle sezonun en yüksek rakamına ulaştı.

