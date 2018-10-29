Phillip Cocu'nun Fenerbahçe karnesi

Fenerbahçe Spor Kulübü, dün akşam itibariyle teknik direktör Phillip Cocu'nun görevine son verildiğini açıkladı. Hollandalı teknik adam, Fenerbahçe'nin başında sadece 4 ay kaldı. Sarı kanaryalar bu 4 ay içinde 15 resmi maça çıktı ve bu maçların sadece 3'ünü kazanabilirken, 7 mağlubiyet ve 5 beraberlik aldı.

Cocu , aldığı bu skorlar ile Fenerbahçe kariyerini %20 galibiyet yüzdesiyle noktaladı ve bu ortalamayla son dönemlerin en başarısız Fenerbahçe teknik direktörlerinden biri oldu.

Cocu'nun Fenerbahçe'si 13 gol atarken kalesinde 21 gol gördü, yani maç başına ortalama bir golden az attı, attığından 8 gol fazla yedi. Fenerbahçe 10.hafta itibariyle Erzurumspor'la birlikte ligin en az gol atan takımı konumunda. Sarı-lacivertliler ligde 7 gol kaydetti ve bu gollerin 2'si şu anda kadroda bulunmayan Giuliano de Paula ve Josef de Souza'dan geldi.

Cocu yönetimindeki Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde Portekiz temsilcisi Benfica'ya elendi. Sarı kanaryalar şu an Süper Lig'de düşme potasının bir puan üstünde 15.sırada bulunuyor. Sarı-lacivertliler UEFA Avrupa Ligi D Grubunda liderin 5 puan gerisinde 2'inci sırada bulunuyor.