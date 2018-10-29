Mustafa AKIN / İSTANBUL (DHA) - Fenerbahçe\'de görevine son verilen Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu, stattan ayrıldı.

Fenerbahçe\'nin MKE Ankaragücü\'ne 3-1 mağlup olduğu Spor Toto Süper Lig 10\'uncu hafta müsabakasının ardından görevine son verilen teknik direktör Phillip Cocu, karşılaşmanın oynandığı Ülker Stadyumu\'nu terk etti. Takım otobüsüne binmeyen Hollandalı çalıştırıcı, yardımcıları ile birlikte özel bir araca binerek stattan ayrıldı.

Öte yandan MKE Ankaragücü takım otobüsünün stattan ayrılacağı sırada kafile ile polis arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Olay büyümeden çözülürken, Ankaragücü kafilesi de karşılaşmanın oynandığı Ülker Stadyumu\'ndan ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Phillip Cocu\'nun stattan ayrılması

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