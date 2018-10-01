Phillip Cocu: Berbat durumdayız, özür diliyorum

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'yi sahasında 3-0 yendi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, yenilginin ardından "Berbat bir durumdayız, kötü bir durumdayız. Yarın kafamızı toplayıp bir araya geleceğiz ve yolumuza öyle devam edeceğiz” dedi. Cocu, taraftarlardan da özür diledi.

Cocu, Çaykur Rizespor yenilgisi sonrası değerlendirmelerde bulundu.

"Utanç verici"

Cocu’nun açıklamaları şöyle:

"İlk yarı gösterdiğimiz görüntü utanç vericiydi. Sahaya yansıttığımız durum bizim için utanılacak bir durum... Rize'deki ikili mücadeledeki tutkusunu kararlılığını görüyorum ve ... İlk yarı üç gol yemek inanılmaz bir şey. Çok kötü bir durumdayız şu an. Fenerbahçe gibi büyük bir kulüp için çok kötü bir durum bu. Taraftarlarımızdan özür diliyorum. Bizi desteklediler ve biz onlar için bir şey veremedik yine. Şu anda kesinlikle böyle oynama lüksümüz yok.

"Kafamızı toplayacağız"

Futbolun şöyle bir tarafı vardır. Sadece büyük takımlarla oynadığınız maçlarda değil her maç bunu göstermeniz gerek. İyi oynarsınız kötü oynarsınız bu işin başka bir tarafı. Berbat bir durumdayız, kötü bir durumdayız. Yarın kafamızı toplayıp bir araya geleceğiz ve yolumuza öyle devam edeceğiz.”

Cocu, "Beklediğim gelişimi sahaya yansıtamadığımızı gördük. Daha iyi oyun ortaya koymalıydık. İyi futbol oynayabilirsiniz, kötü oynayabilirsiniz. İlk yarıda rakibimiz kazanmak için daha arzuluydu. 12 dakikalık süreçte maçı kaybettik. 3 golü peş peşe gördük. Çok büyük hayal kırıklığı yaşıyorum. Taraftarlarımızdan özür diliyorum. Böyle olmamalıydı. Oynamamız gereken futbol bu değil’’ dedi.