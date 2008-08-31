Phill Hill hayatını kaybetti

Formula 1 şampiyonluğunu kazanan ilk ve tek Amerikalı pilot Phil Hill 81 yaşında Kaliforniya’da yaşamını yitirdi.



Parkinson hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden Hill, takımı Ferrari ile birlikte sadece üç grand prix kazanırken bunların ikisi şampiyon olduğu sezonda gelmişti. Hill’in ölümüyle kendisinin ve tüm Ferrari çalışanlarının çok üzgün olduğunu dile getiren Ferrari başkanı Luca di Montezemolo, Hill’in Ferrari’ye çok şeyler katmış olduğunu belirtti.



1961 İtalya Grand Prix’sinde takım arkadaşı ve aynı zamanda şampiyonluk yolundaki en önemli rakiplerinden Alman Wolfgang von Trips’in kaza sonucu 13 izleyiciyle beraber trajik biçimde vefat etmesiyle zafer kazanan Phil Hill, von Trips’in yanısıra diğer Formula 1 pilotları İtalyan Luigi Musso ve İngiliz Peter Collins’in de ölümlerinden sonra 1964 yılında emekliye ayrılmıştı.