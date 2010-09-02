Philips'te görev değişimi

T24- Merkezi Hollanda'da bulunan ve 60’tan fazla ülkede faaliyet gösteren, dünyadaki en büyük elektronik şirketlerden biri olan Philips’in Türkiye operasyonunda görev değişimi oldu.



2008 yılından bu yana, Philips Türkiye Tüketici Ürünleri Genel Müdürlüğü görevini yürüten Özlem Fidancı, 1 Eylül 2010 tarihi itibariyle Philips’e Büyümekte Olan Ülkeler Pazarlama, Pazarlama Geliştirme ve Strateji Bölüm Başkanı olarak atandı.



Boğaziçi Üniversitesi, İşletme Bölümü’nden 1992 yılında mezun olan Fidancı, 1992-1998 yılları arasında Tetra Pak Paketleme San. Tic. A.Ş.’de İş Geliştirme Müdürlüğü yaptı. 1998 yılında Ürün Müdürü ardından Pazarlama Direktörü olarak çalışmaya başladığı Türk Philips’te, 2005-2008 yılları arasında Ev Aletleri ve Kişisel Bakım Genel Müdürü olarak, 2008 yılından itibaren ise Philips Tüketici Ürünleri Genel Müdürü olarak farklı görevlerde çalışmaya devam etti. Fidancı yeni görevi kapsamında Singapur’a yerleşerek Türkiye, Rusya, Brezilya, Çin, Hindistan, Arjantin, Polonya, Tayvan’dan sorumlu olacak.







2007 yılından bu yana Innoworks markası altındaki SolutionPeople’ın Türkiye temsilciliğini yürüten Elvan Özkal ise Özlem Fidancı’nın yerine Philips Türkiye Tüketici Ürünleri Genel Müdürü oldu.



Philips Türkiye’nin yeni Tüketici Ürünleri Genel Müdürü Elvan Özkal, 2007 yılından bu yana Innoworks markası altında Satış ve Pazarlama Danışmanlığı’nın yanı sıra inovasyon ve yaratıcılık konusunda uzman SolutionPeople’ın Türkiye Temsilciliğini sürdürmekteydi. 2004 – 2007 yılları arasında önce Eczacıbaşı Girişim Pazarlama’da Zincir Mağazalar Türkiye Satış Müdürü olarak görev yapan Özkal, 1993 – 2004 yılları arasında da Eczacıbaşı Biersdorf’ta Pazarlama Müdürlüğü yapıyordu.



1990 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olan Özkal, ayrıca İstanbul Üniversitesi’nde Uluslararası İşletmecilik Programı’na katılmıştır.



Royal Philips Electronics Hakkında

Hollanda Royal Philips Electronics (NYSE: PHG, AEX: PHI) güncel yenilikler ile insanların yaşamlarını iyileştirmeye odaklı bir Sağlık ve İyi Yaşam şirketidir. Sağlık bakım, aydınlatma ve yaşam tarzı alanlarında dünya lideri olan Philips, tüketici anlayışını temel alarak “sense and simplicity” marka vaadiyle teknoloji ve tasarımı insan odaklı çözümler ile bütünleştirmektedir. Merkezi Hollanda’da bulunan Philips’in dünyada 60’tan fazla ülkede toplam 116.000 çalışanı bulunmaktadır. 2009 yılında 23 milyar Euro tutarındaki satışlarıyla şirket, kalp sağlığı, akut bakım ve evde sağlık bakımı, enerji tasarruflu aydınlatma çözümleri ve yeni aydınlatma uygulamaları ile Flat TV, erkek tıraş ve bakım ürünleri, taşınabilir eğlence araçları ve ağız sağlığı ürünleri gibi kişisel sağlık ve bakım amaçlı yaşam tarzı ürünlerinde pazar lideridir. Philips ile ilgili haberlere www.philips.com/newscenter adresinden ulaşabilirsiniz.