Philipp Lahm Almaya milli takımını bıraktı

Almanya'nın Bild gazetesinin özel haberine göre, Almanya’nın 30 yaşındaki Milli Takımı kaptanı Philipp Lahm artık milli takımda yer almayacak. Bayern Münihli futbolcu Lahm, Pazar günü Almanya Milli Takımı Dünya Kupası'nı kazandığında Brezilya'da ve Berlin'deki kutlamalarda gururla kupayı havaya kaldırmıştı.

Ahmet İncel’in Doğan Haber Ajansı’nda yer alan haberine göre, Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw'ün sağ kolu olarak bilinen Lahm'ın, Bayern Münih savunmasındaki görevine devam edeceği bildirildi. Lahm'ın anlaşması, Dünya Kupası öncesi 2018 yılına kadar uzatılmıştı.