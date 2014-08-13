Philip Morris, İngiliz hükümetine dava açmaya hazırlanıyor

Philip Morris firması, İngiltere hükümeti sigaralar için düz ambalaj öngören bir yasayı uygulamaya koyarsa dava açmaya hazır olduklarını açıkladı.

BBC Türkçe'nin haberine göre, yasa sigaraların grafik sağlık uyarıları ve hiçbir marka olmadan satılmasını öneriyor.



Philip Morris kararın markalaşmayı etkileyeceğini gerekçe göstererek mahkemeler yoluyla "adil tazminat talep" için hazırlandığını belirtti.

Philip Morris düz sigara paketi kuralları nedeniyle Avustralya hükümeti ile dava sürecinde.

Kamu sağlığı kaygıları

Yasa insanları sigara caydırarak kamu sağlığını geliştirmeyi amaçlamakta.

İngiliz hükümeti Nisan ayında, çocukların sigara alışkanlığını aşağı çekebileceğini gösteren çalışma ardından, düz ambalaj getirmek istediğini söyledi.

Haziran ayında yasa taslağı yayınlandı ve altı haftalık istişare geçen hafta sona erdi.

Milyarlık tazminat

Philip Morris, Sağlık Bakanlığı'na isteyeceği tazminatın "milyarlarca sterlin" olacağını söyledi.

2014 yılında hazırlanan Exane BNP Paribas raporu, İngiltere'de sigara markaları için ödeyeceği tazminat değerinin 9 ila 11 milyar sterlin olabileceğini tahmin ediyor.