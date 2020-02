Philip Cocu imzayı attı: Öne doğru oynayan bir takım istiyorum

Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Phillip Cocu için imza töreni düzenledi. Cocu, Fenerbahçe ile 3 yıllık anlaşma imzaladı.

Phillip Cocu'nun imza törenine ve başkan Ali Koç, Sportif Direktör Damien Comolli ve Yönetim Kurulu üyeleri de katıldı.

Damien Comolli'nin açıklamalarından satırbaşları;

"Basının biraz manşete ihtiyacı var biliyorum ama bizim de başarılı bir transfer dönemine ihtiyacımız var"

"Phillip ve ben birçok oyuncu hakkında konuşuyoruz. Hem taraftarlarımız hem de basında bir rahatsızlık olduğunu da anlıyorum ama başkanın da söylediği gibi biz bunları doğru anda açık ve şeffaf biçimde açıklamayı düşünüyoruz. Basının biraz manşete ihtiyacı var biliyorum ama bizim de başarılı bir transfer dönemine ihtiyacımız var. Bunun için de gizlilik olması gerekiyor. Cocu'yla gizli bir şekilde transferi görüşüyoruz. Başarılı bir transfer dönemi için bu gerekli."

"Bu takımın güçlü yanları nedir, zayıf yanları nedir biliyorum"

"Bu takımın güçlü yanları nedir, zayıf yanları nedir biliyorum. Geçen sezonun sonundan bu yana takımı takip ediyorum. Phillip'le bu konulardan çok bahsettik. Nasıl bir takım oluşturabiliriz bunları hep yoğun şekilde konuşuyoruz.

Onun teknik direktörümüz olacağı kesin değilken bile birçok maçımızı izledi ve oyuncularımızı da benim gibi çok iyi tanıyor."



Phillip Cocu'nun açıklamalarından satırbaşları;

"Benim için değişiklik zamanı gelmişti"

Herkese teşekkür ederim. Burada olmaktan dolayı büyük onur duyuyorum. Futbol felsefeme inandıkları ve beni takımın başına getirdikleri için çok mutluyum. Az önce başkanımın da söylediği gibi birkaç haftadır görüşme halindeydik.

Pozitif davranışlarla önümüze bakma eğilimindeyim. Çok çalışacağız. Saha içinde değil sadece saha dışında da bunu yapmak istiyoruz. Çok istekliyim. Yarın itibariyle çalışmaya başlıyoruz.

Yeniden PSV'de yapabileceklerime inandığım için buraya geldim. Yeni fikirler önüme çıktı. Sayın Comolli ve yeni başkanımızın fikirleri bana ilginç geldi. PSV aynı zamanda çok uzun yıllar formasını giydiğim bir takımdı. Benim için değişiklik zamanı gelmişti.

"Öne doğru oynayan bir takım istiyorum"

"Futbola dair temel prensiplerim değişmeyecek. Yaptırdığım antrenmanlar oynattığım oyun değişmeyecek. Ama çalışmalarım farklı olacak. Sonuçta farklı bir ülke ve takımdayım. Öne doğru oynayan bir takım istiyorum.

Tabii ki Fenerbahçe'nin birçok karşılaşmasını izledim. Bu işin en iyi yolu birlikte çalışmak ve birlikte antrenman yapmaktır. Önce beraber çalışmalıyız. Birkaç günlük bir tanışma süremiz olacak tabii ki. Teknik anlamda neler yapabiliriz, bunlarla ilgili tabii ki bazı görüşlerimiz var. Takımı sezonun ilk maçına en iyi şekilde hazırlamalıyız."

"Eğer oyuncular felsefeme uyarsa iki ya da bir ön liberonun oynamasının bir önemi yoktur"

Takımlar transfer yaparken en çok katkı sağlayacak oyuncuları isterler ancak bizim ilk olarak ne yapabileceğimizi görmemiz lazım.

Bazı maçlarda iki, bazılarında ise bir ön liberoyla oynarsınız. Eğer oyuncular felseme uyarlarsa, ne istediğimiz sahada uygularlarsa o zaman iki ya da bir ön liberonun oynamasının bir önemi yoktur.



Çalışmalarımıza ilk olarak as takımla başlayacağız ancak akademideki oyuncuları da mutlaka izleyeceğiz. Biz Hollanda'dan genç oyuncularla çalışmaya, onları geliştirmeye ve eğitmeye alışığız. Kulüp olarak da onlara bakmamızın önemli olduğunu düşünüyorum. Bazen maç içinde dakika vereceğiz, bazıları ise hazır gelecek ama burada en önemli konu idmanlar olacak.

"Ben buraya PSV ve Barcelona'yla gelmiştim"

"Eğer stat dolarsa bu müthiş olur. Oyuncular için büyük anlam taşır. Arkanızda çok taraftar olursa bu sizi de etkiler. Rakibi de etkiler. Ben buraya PSV ve Barcelona'yla gelmiştim. Bu taraftarı da stadı da biliyorum. Maçın başlamasına uzun süre kala bile tezahüratlar başlamıştı. Alınabilecek en iyi sonucu almak için her şeyi yapacağımızı taraftara göstereceğiz. Onlar da bizim isteğimizi gördükçe desteklerini daha da artıracaklardır.

Barcelona'da kendimi oyuncu olarak geliştirdim. Evet çok tecrübe kazandım. Baskı altında nasıl çalışılması gerektiğini gördüm ve öğrendim. Orada bir teknik direktör olarak çalışmadım ama teknik direktörlük sürecinde baskı altında çalışmayı da öğrendim. Benim oyun fikrimi ve tarzımı bu tecrübelerim belirliyor. Uzun yıllar Barcelona gibi bir takımda oynadığım için de kendimi şanslı hissediyorum ama burada, böyle bir kulüpte olmaktan dolayı da ayrı şekilde mutluyum."

"Herhangi bir şeye söz veremem ancak inanırsanız ve çalışırsanız başarabilirsiniz "

"Ben ilk kez Hollanda dışına çıkıyor olma istatistiğimi değiştiremem. Siz hiçbir şeyi kolay elde edemezsiniz. Eğer bir şeyi gerçekten isterseniz, her gün çok çalışmanız gerekir. Daha önce de dediğim gibi her gün ve birlikte çalışmalıyız. Eğer bunu yapar ve her maç sonu takımımızla gurur duyarsak bunu başarırız.

Rakiplerimize tüm saygımla beraber, bunları yaparsak her şeyi başarabiliriz. Herhangi bir şeye söz veremem ancak inanırsanız ve çalışırsanız başarabilirsiniz.



Bence herkesin karakteri farklıdır. Her teknik adamı kolayca kıyaslayamazsınız. Eğer bir başka teknik adamdan bir şey öğrenirseniz, öğrendiklerinizi uygularsanız. Ben 34-35 yaşımda Hollanda'ya geri döndüğümde öğrenmeyi kesmedim. Benim iyi arkadaşlarım olan Frank de Boer veya Kuyt'la konuşmam gerekiyorsa bunu yaparım ve yaptım. Yine bu kulüpte çalışmış olan Hiddink'le de konuştum."

"30'un üzerinde oyuncularınız varsa tecrübelisiniz demektir"

"Genç oyuncuların her zaman rehberliğe ve öğrenmeye ihtiyacı olur. 30'un üzerinde oyuncularınız varsa tecrübelisiniz demektir. Bizim için en önemli şey iyi performans göstermek. Ben Şampiyonlar Ligi'nde çok oynadım. Bu müthiş bir deneyim. Biz limitlerimizi biliyoruz. Oralara ulaşmak için her şeyi yapacağız ancak asıl amacımız güçlü bir takım olmak. Tabii ki Şampiyonlar Ligi'ne de en kısa sürede geri dönemk istiyoruz."