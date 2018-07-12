Philip Cocu, Fenerbahçe'ye geliş sürecini anlattı

Teknik direktör Phillip Cocu, Fenerbahçe'nin başına geçiş sürecinde yaşananları Hollanda basınına anlattı.



Damien Comolli ile yaptıkları ilk görüşmeyi anlatan Cocu, "Comolli, bu görev için neden beni istediğini açık bir şekilde anlattı. Beni çok ciddi bir şekilde analiz etmişler. Bu beni şaşırttı. PSV'de tüm yaptıklarımı gösterebilirdi. Farklı yıllardaki oyun tarzı, oyunun ve bireysel olarak oyuncuların gelişimi, takımın gelişmesi... Benim için hoş bir sürpriz oldu. Çünkü bir planın olması, ödevlerini çok iyi yapması önemliydi. Futbolda bu çok sık olmaz" ifadelerini kullandı.



Cocu sözlerine, "Burada sonuç almak zorunda olduğumu çok iyi biliyorum. Her kulvarda en üstte yer almak zorundayız. Fenerbahçe'de ne istedikleri hakkında fikirleri var. Kulübün temel değerleri nelerdir, nasıl oynamamız gerektiği, scouting nasıl olmalı, akademinin işlevi ne olmalı gibi konularda dikkatli hareket ediyorlar. Bunlarla ben de ilgileneceğim. PSV'de daha önce yaptıklarımızla, Fenerbahçe'nin yapmak istediği şeyler benziyor" ifadeleriyle devam etti.



Parayı önemsemediğini vurgulayan teknik adam, "Elbette sözleşme parayla ilgili ancak sözleşmem PSV'dekinden farklı değil. Hiçbir zaman büyük paralar peşinde olmadım. İlk olarak futbol hakkında görüştük çünkü benim işim bu. Son ana kadar para konusu konuşulmadı" dedi.



Cocu sözlerini "İnsanların bu adımı attığım için şaşırmasını anlıyorum ancak uzun süre düşünürseniz şaşırtıcı gelmez. Fenerbahçe büyük bir kulüp ve 8-9 farklı spor branşında mücadele veriyorlar. Stadyumda harika bir atmosfer var. Burada oynamak büyük bir avantaj olacak" diyerek tamamladı.