Phil Jackson değişikliğe gidiyor



NBA'de geçtiğimiz yılın finalisti Los Angeles Lakers'ın antrenörü Phil Jackson, şampiyonluk için daha sert bir takım haline gelmeleri gerektiğini söyledi. Takımda bazı değişikliklere gitmeyi planladığını vurgulayan tecrübeli antrenör, Lamar Odom ve Andrew Bynum'a yeni görevler verebileceğini belirtti.



2008 NBA Play-off'unda Batı Konferansı şampiyonu olarak finale kalma başarısını gösteren, ancak altı maç sonunda şampiyonluğu Boston Celtics'e kaybeden Los Angeles Lakers antrenörü Phil Jackson, takımı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.



Genel olarak takımın sertliğinden memnun olmadığını söyleyen Jackson, bu eksiği kapatmak için bazı değişikliklere gideceğini vurguladı.



Geçtiğimiz yıl diz sakatlığı sebebiyle yalnızca 35 maçta forma giyen pivot Andrew Bynum'ın dönüşüyle Lamar Odom'ın kısa forvet pozisyonuna kayacağını belirten Jackson, yıldız oyuncunun ilk beşteki yerini kaybedebileceğinin sinyallerini verdi.



Savunmada yeterli sertliğin sağlanamaması durumunda Trevor Ariza'yı ilk beşe çekebileceğini söyleyen Jackson, Lamar Odom'ı altıncı adam olarak kullanabileceğini sözlerine ekledi.



Oyun sisteminde birinci önceliği savunmaya, ikinci önceliği de ribaundlara verdiğini belirten tecrübeli antrenör, 20 yaşındaki Bynum'dan hücumda sorumluluk almak yerine, takım müdafaasını toplayıp ribaundlarda liderliği ele geçirmesini beklediğini söyledi.

