Phelps'ten yeni teknik geliyor

21. yüzyılın en önemli spor ikonlarından biri olan yüzücü Michael Phelps, yeni bir teknik deneyeceğini açıkladı.



23 yaşındaki sporcu tekniğinin ne olduğunu açıklamazken “Sadece şunu söyleyebilirim. Çok belirgin bir değişiklik. İlk kulaçtan sonra kesinlikle fark edilecek. Bu yıl bunu kesinlikle deneyeceğim. Başarılı olamazsam eski stilime dönerim” diye konuştu. ‘Baltimore Kurşunu’ lakaplı sporcu bu yeni tekniğini 14-17 Mayıs tarihlerinde North Carolina’da yapılacak yarışlarda deneyecek. Bu Phelps’in sekiz altın madalya aldığı Pekin 2008 Olimpiyat Oyunları’ndan bu yana ilk yarışı olacak.



Şu an dört bireysel dalda (200 metre karışık, 200 metre kelebek, 200 ve 400 metre karışık) dünya rekorlarını elinde bulunduran Phelps, serbest stilde daha hızlı olabilmek için teknik değişiklik yapmak istiyor. Son olarak esrar içerken çekilen fotoğraflarıyla gündeme gelen ABD’li sporcu yedi haftadan bu yana aralıksız idman yapıyor.

