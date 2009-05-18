Phelps'i geçtiler



9 aylık aradan sonra havuza geri dönen Michael Phelps, Charlotte'ta yapılan yarışların ilk gününde iki altın madalya kazandıktan sonra, 100 metre sırtüstünde Aaron Peirsol'e geçildi.





8 altın madalya kazandığı Pekin Olimpiyat oyunlarından bu yana ilk kez yarışan Michael Phelps, ender mücadele ettiği bir branş olan 100 metre sırtüstünde ikincilikle yetinmek zorunda kaldı.



23 yaşındaki yüzücü, bir yıl aradan sonra ilk kez geçildi.Geçtiğimiz yıl da 200 metre sırtüstünde Phelps'i geçmeyi başaran Aaron Peirsol, Charlotte Grand Prix'sinde 53.32 ile birinciliği elde etti. Phelps ise 53.79 ile ikinci sırayı aldı.



Michael Phelps Charlotte'daki yarışların ilk gününde 200 metre serbest ve 100 metre kelebekte altın madalya kazanmış, 100 metre sırtüstüne odaklanabilmek için 50 metre serbest yarışından çekilmişti.



100 metre sırtüstü, rekortmen yüzücünün Pekin'de mücadele etmediği, ancak 2012 Londra Olimpiyatları'nda mücadele etmeyi planladığı bir branş.





