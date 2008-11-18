Phelps'e büyük onur



Pekin 2008'de kazandığı 8 altın madalya ile akıllarda yer eden ABD'li yüzücü Michael Phelps, ülkesinde yılın en iyi erkek sporcusu seçildi.



Kırdığı rekorlar ve kazandığı 8 altın madalya ile 29. Yaz Olimpiyat Oyunları'nın en çok konuşulan sporcusu olan Phelps'e bu başarısı, ülkesinde yılın en iyi erkek sporcusu olma unvanını getirdi.

Phelps, ABD'de her yıl geleneksel olarak düzenlenen yılın sporcusu gecesinde, bu unvanının yanı sıra, 3 ''altın gözlük'' ödülüne de değer görüldü.



ABD'de yılın en iyi bayan sporcusu ödülünü de Pekin-2008'in 6 madalyalı yüzücüsü Natalie Coughlin aldı.



Phelps'in antrenörü Bob Bowman da yılın antrenörü seçildi.

