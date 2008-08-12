Phelps'den bir rekor daha

Tempo24-



Phelps 3. madalyasını erkekler 200 metre serbest finalinde kazanma başarısı gösterdi ve daha fazlası bu madalyaya dünya ve olimpiyat rekoru kırarak ulaştı. Bu sonuçla Phelps, Pekin Olimpiyatları'ndaki 3. altın madalyasını kazanmış oldu.



Phelps konuyla ilgili bugün yaptığı açıklamada ise ''04.30-05.00 civarında uyanıyorum. Sonra kalkmadan 1.5 saat daha uyuyorum. Sabahları böyle kalkıyorum ama bunlar Olimpiyat Oyunları. Kendimi toparlamak için elimden geleni yapıyorum. Bu, gelecek günlerde çok daha önemli olacak'' dedi.



Öte yandan bir önceki gün 4x100 metre erkekler serbest yüzme yarışında Fransa'yı geride bırakarak altın madalyaya ulaşan ABD Milli Takımı'nda da yer alan 23 yaşındaki Phelps, 200 metre serbest finalinde 1.42.96'lık derecesiyle rakiplerine büyük fark atarak altın madalyanın sahibi oldu.



Bu arada Phelps üç altın madalyaya da dünya rekoru kırarak ulaştı. Phelps böylelikle olimpiyat tarihinde dokuz altın madalya kazanan beş sporcudan biri oldu. Yüzmede günün en başarılı ekibi olan ABD dört finalde, 3 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.



Erkekler 200 metre serbest finalinde gümüş madalyayı 1.44.85'lik derecesiyle Park Taehwan elde ederken, ABD'li yüzücü Peter Vanderkaay ise 1.45.14 ile bronz madalya kazandı.



Not: Pekin-2008'de, yüzmede finaller ''Su Kübü'' olarak adlandırılan Ulusal Su Sporları Merkezi'nde, yerel saatle öğleye doğru yapılıyor. Bu kararın, ABD'de finallerin televizyondan ''prime time'' süresinde naklen yayımlanması için alındığı belirtiliyor.



