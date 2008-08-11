Phelps ve Rice dünya rekoru kırdı

Amerikalı yüzücü Michael Phelps, Erkekler 400 metre bireysel karışık finalinde 4.03.84'lük dereceyle dünya rekoru kırdı ve altın madalyanın sahibi oldu.Eski ABD'li yüzücü Mark Spitz'in 7 altın madalya alarak elde ettiği rekoru kırmak için mücadele veren Michael Phelps, böylece katılacağı 8 yarışın ilkinden başarıyla ayrıldı. Bu dalda gümüş madalya 4.06.16 ile Macar Laszlo Cseh, bronz madalya ise 4.08.09 ile ABD'li Ryan Lochte'nin oldu.Erkekler 400 metre bireysel karışıkta eski rekor, 4.05.25 ile yine Phelps'e aitti. Bu kategorideki final müsabakasında sıralama şöyle oldu:1-Michael Phelps (ABD) 4.03.842-Laszlo Cseh (Macaristan) 4.06.163-Ryan Lochte (ABD) 4.08.094-Alessio Boggiatto(İtalya) 4.12.165-Luca Marin (İtalya) 4.12.476-Gergo Kis (Macaristan) 4.12.847-Brian Johns (Kanada) 4.13.388-Thiago Pereira (Brezilya) 4.15.40

BAYANLAR 400 METRE BİREYSEL KARIŞIKTA RICE DÜNYA REKORU KIRDI

Bayanlar 400 metre bireysel karışıkta altın madalyayı Avustralyalı Stephanie Rice kazandı.



Ulusal Su Sporları Merkezi'ndeki oyunların yüzme müsabakalarının 2. gününde yapılan bayanlar 400 metre bireysel karışık finalinde geçen yılın dünya üçüncüsü Stephanie Rice, müsabakayı 4.29.45'lik dereceyle tamamladı ve bu derecesiyle yeni dünya rekorunun da sahibi oldu.



Bu dalda eski dünya rekor 4.31.12 ile bu yarışta 3. olan ABD'li Katie Hoff tarafından bu yıl 29 Haziran'da kırılmıştı.



Yarışta gümüş madalyayı Zimbabveli Kirsty Coventry, bronz madalyayı ise ABD'li Katie Hoff aldı.



Bayanlar 400 metre bireysel karışık finalinde dereceler şöyle:

1-Stephanie Rice (Avustralya) 4.29.45

2-Kirsty Coventry (Zimbabve) 4.29.89

3-Katie Hoff (ABD) 4.31.71

4-Elizabeth Beisel (ABD) 4.34.24

5-Alessia Filippi (İtalya) 4.34.34

6-Hannah Miley (İngiltere) 4.39.44

7-Yana Martinova (Rusya) 4.40.04

8-Li Xuanxu (Çin) 4.42.13



ERKEKLER 400 METRE SERBESTTE ALTIN MADALYA PARK TAE-HWAN'IN

Erkekler 400 metre serbest finali sonunda altın madalyanın sahibi Güney Koreli Park Tae-Hwan oldu.



Avustralya'nın bu kategoride olimpiyat oyunlarındaki üstünlüğüne son veren geçen yılın Dünya Şampiyonu Tae-Hwan, 3.41.86'lık bir derece yaptı.



Müsabakayı 3.42.78'lik sürede tamamlayan Çinli Zhang Lin, gümüş madalya kazandı ve ülkesine yüzmede tarihteki ilk olimpiyat madalyasını kazandırdı.



Bronz madalyanın sahibi ise ABD'li Larsen Jensen oldu. Kendisinden madalya beklenen Avustralyalı Grant Hackett ise yarışmayı 6. bitirebildi.



Bu kategoride sıralama ve dereceler şöyle oldu:

1-Park Tae-Hwan (Güney Kore) 3.41.86

2-Zhang Lin (Çin) 3.42.44

3-Larsen Jensen (ABD) 3.42.78

4-Peter Vanderkaay (ABD) 3.43.11

5-Usame Mellouli (Tunus) 3.43.45

6-Grant Hackett (Avustralya) 3.43.84

7-Yuriy Prilukov (Rusya) 3.43.97

8-Nikita Lobintsev (Rusya) 3.48.29



BAYANLAR 4x100 METRE SERBEST BAYRAK FİNALİNDE OLİMPİYAT REKORU

Bayanlar 4x100 metre serbest finalinin galibi Hollanda oldu.



Inge Dekker, Ranomi Kromowidjojo, Femke Heemskerk ve Marleen Veldhuis'den oluşan Hollanda takımı, 3.33.76'lık dereceyle olimpiyat rekoru kırdı ve altın madalyaya uzandı.



Bu kategoride gümüş madalyayı ABD, bronz madalyayı Avustralya aldı.



Önceki olimpiyat rekoru, 3.35.94 ile Avustralya'ya aitti.



Yarışta sıralama ve dereceler şöyle oldu:

1-Hollanda 3.33.76

2-ABD 3.34.33

3-Avustralya 3.35.05

4-Çin 3.35.64

5-Almanya 3.36.85

6-Fransa 3.37.68

7-İngiltere 3.38.18

8-Kanada 3.38.32



ERKEKLER 4x100 METRE SERBEST BAYRAK'Ta ABD DÜNYA REKORU KIRDI

Erkekler 4x100 metre serbest bayrak kategorisinin seçmelerinde ABD Milli Takımı, yeni bir dünya rekoru kırdı.



Pekin Ulusal Yüzme Merkezi'ndeki oyunların yüzme müsabakalarının 2. günü akşam seansında yapılan erkekler 4x100 metre serbest bayrak seçmelerinde Nathan Adrian, Cullen Jones, Ben Wildman-Tobriner ve Matt Grevers'dan oluşan ABD Milli Takımı, 3.12.23'lük derecesiyle dünya rekoruna ulaştı.



Bu dalda eski rekor, 3.12.46 ile M. Phelps, N. Walker, C. Jones ve J. Lezak'ın oluşturduğu ABD Milli Takımı tarafından 19 Ağustos 2006 tarihinde Avustralya'nın Victoria kentinde elde edilmişti.



Bu kategorinin final mücadelesi, yarın TSİ 06.35'de yapılacak ve madalyalar sahiplerini bulacak.