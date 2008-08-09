Phelps rekorla açtı

Tempo24-



29. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda yüzmede ilk havuza giren Türk sporcu olan Deniz Nazar, erkekler 400 metre bireysel karışık seçmelerinde, ilk 8'e giremeyerek elendi.



'Su Küpü' olarak adlandırılan Pekin Ulusal Yüzme Merkezi'nde gerçekleştirilen oyunların yüzme yarışmalarının ilk gününde, erkekler 400 metre bireysel karışıkta 1. serideki yarışında Deniz Nazar, ilk 250 metreyi 2. sırada geçmesine karşın daha sonra geriye düşerek, 5 sporcunun katıldığı serisini 4.30.80'lik derecesiyle 4. sırada tamamladı.



Nazar, seçmelerde genel klasmanda ise 29 sporcu arasında 28. oldu.



Bu dalın seçmelerinde en iyi dereceyi 4.07.82 ile elde eden ABD'nin yıldız sporcusu Michael Phelps, bu derecesiyle yeni bir olimpiyat rekoru da kırdı.



8 dalda altın madalya kazanmak isteyen Amerikalı Michael Phelps, 4.07.82'lik yeni olimpiyat rekoruyla birinci oldu. Kariyerinde 17 bireysel dünya rekoru bulunan ABD'li yüzücü, yine kendisine ait olan olimpiyat rekorunu geliştirirken, yeni dünya rekorunun ise sadece 2.57 saniye uzağında kaldı.



Phelps'in ardından Macar Laszlo Cseh ikinci, İtalyan Luca Marin ise üçüncü oldu.



İRİS ROSENBERGER DE ELENDİ

Yüzmede bayanlar 100 metre kelebekte Türk Milli Takımı'ndan İris Rosenberger de, seçmelerde ilk 8'e giremeyerek elendi.



Bayanlar 100 metre kelebekte 2. seride yüzen İris Rosenberger, 1.01.67'lik derecesiyle serisinde 4. sırayı aldı. İris Rosenberger, seçmelerde, genel klasmanda ise 49 sporcu arasında 44. olabildi.



Bu dalda seçmelerde en iyi dereceyi ise 57.58 saniyeyle Avustralyalı Jessicah Schipper yaptı.

