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Spor

Phelps Olimpiyat madalya sayısını 20'ye çıkardı

Michael Phelps 20. madalyasını kazanarak bir yüzme yarışında Olimpiyat birinciliği ünvanını iki kez koruyan ilk erkek yüzücü oldu

03 Ağustos 2012 12:24

ABD'li yüzücü Michael Phelps Londra 2012 Olimpiyatları'ndaki ilk bireysel altın madalyasını kazandı. 200 metre bireysel karışıkta Ryan Lochte'yi geride bırakan Phelps, Olimpiyat madalyaları sayısını 20'ye çıkardı.

27 yaşındaki Phelps yarışı başından itibaren önde götürdü. Dünya rekoru kıramadı ancak 16'ıncı altın madalyasını kazanmayı başardı.

ABD'li yüzücü yarışı 1:54.27'lik dereceyle kapattı. Dünya rekoru kırabilmesi için yarışı 27 salise daha erken bitirmesi gerekiyordu.

Yine de Phelps, aldığı altın madalyayla hem Atina hem de Pekin Olimpiyatları'nda aynı yarıştan altın madalyayla ayrılan, bir yüzme yarışında Olimpiyat birinciliği ünvanını iki kez koruyan ilk erkek yüzücü oldu.

Phelps, "Birisi, yarışın bitmesine 25 metre varken dünya rekoru kıracak bir hızda yüzdüğümü söyledi. Dünya rekoru kıramamış olmak biraz can sıkıcı. Ancak altın madalya kazanmış olmak ve üç kez bu yarışı birinci bitiren ilk kişi olmak çok özel ve bundan çok mutluyum." diye konuştu.


En büyük Olimpiyatçı


Michael Phelps, bundan iki gün önce Olimpiyat tarihinin en çok madalya kazanan sporcusu ünvanını kazanmıştı.

Phelps, ABD takımının erkekler 4x200 metre serbest bayrak yarışında 6:59.70'lik derecesiyle altın madalyayı kazanmasıyla 19'uncu madalyasını almış ve ismini Olimpiyat tarihine yazdırmıştı.

Böylece Olimpiyat Oyunları tarihinin en çok madalya kazanmış atleti Rus cimnastikçi Larisa Latynina'nın rekorunu da kırmıştı.

Latynina'nın 18 madalyası bulunuyordu. (BBC Türkçe)

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