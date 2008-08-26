Phelps, Bush'a damat mı olacak?

ABD Başkanı Bush’un, 8 altın madalyalı yüzücü Phelps’e, bir danışmanı aracılığıyla kızı Barbara’nın telefon numarasını yolladığı ve "Beyaz Saray’a bekliyoruz, Barbara sana eşlik edebilir" diye haber gönderdiği ortaya çıktı.



ABD Başkanı George W. Bush’un, Pekin Olimpiyat Oyunları’nda sekiz altın madalya kazanarak eşi görülmemiş bir rekora imza atan Amerikalı yüzücü Michael Phelps’i "potansiyel bir damat" olarak çok beğendiği ileri sürülüyor.



Başarılı sporcunun aşk hayatı Pekin’de podyuma çıktığı ilk andan itibaren sürekli merak konusu oldu. Daha önce Amerikalı yüzücü Amanda Beard’le birlikte olduğu söylentilerini yalanlayan ve özel hayatını konuşmak istemediğini açıklayan Phelps, Olimpiyat Köyü’nde, 3 altın madalya kazanan Avustralyalı yüzücü Stephanie Rice’la öpüşürken görüntülenmişti. Hürriyet gazetesinin haberine göre, son günlerde öne çıkan bir söylenti bunların hepsini geride bıraktı.



'Anneni benim için kucakla'



Olimpiyat açılışına eşi Laura ve bekar kızı Barbara ile birlikte giden Başkan Bush, sekizinci madalyasını kazanmasından sonra Phelps’i telefonla kutlayarak "Eğer sekiz madalya kazanabiliyorsan, hayatta herşeyi yapabilirsin. Anneni benim için kucakla" demişti. Amerikan basınında yer alan bir habere göre, Bush, Phelps’e bir danışmanını gönderdi ve "Seni Beyaz Saray’da görmek isteriz. Hatta, Beyaz Saray’da Barbara sana eşlik edebilir" şeklinde mesaj yolladı. Phelps’e, Barbara’ya ulaşabilmesi için bir telefon numarası da verildi.



Haberde, Bush’un Altın Çocuk Phelps’i çok beğendiği ve bir damatta aradığı tüm niteliklere sahip olduğunu düşündüğü belirtildi. 26 yaşındaki Barbara’nın ikiz kardeşi Jenna, geçen Mayıs’ta Bush’un Teksas’taki çiftliğinde dünya evine girmişti.

