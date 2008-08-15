T24 LogoT24 Logo
Spor

Phelps 6 yaptı

Olimpiyatların en gözde sporcularından biri olan Birleşik Amerikalı yüzücü Michael Phelps, toplamda 12 Pekin'de 6. madalyasına ulaştı...

15 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-


Pekin'de elde ettiği 5 altın madalya ile birlikte toplam 11 altın madalyaya ulaşarak olimpiyat tarihinin en fazla altın madalya kazanan sporcusu olan Birleşik Amerikalı yüzücü Michael Phelps, bu olağanüstü performansın ardından 200 metre bireysel karışık yarışını 1.54.23 ile dünya rekoru kırarak 6. altın madalyasına ulaştı.

Olimpiyatlardaki altın madalya sayısını 12'ye çıkaran ve 50.97'lik derecesiyle 100 metre kelebek yarışında final yüzme hakkını kazanan 23 yaşındaki Phelps, 6. altın madalyasını da dünya rekoru kırarak elde etti.

Macar yüzücü Laszlo Cseh, Avrupa rekoru kırdığı yarışta Phelps'in ardından 1.56.52 ile gümüş madalya alırken, Phelps'i en çok zorlaması beklenen bir diğer Birleşik Amerikalı yüzücü Ryan Lochte 1.56.53'lük derecesiyle broz madalyanın sahibi oldu.

Erkekler 200 metre sırt üstü final serisine Birleşik Amerikalı yüzücüler damgasını vururken, vatandaşı Aaron Piersol'u geride bırakan Ryan Lochte, 1.53.94 ile dünya rekoru kırarak altın madalyayı kazandı. Aaron Piersol 1.54.33'lük derecesiyle gümüş madalyada kalırken, 1.54.93 ile Avrupa rekoru kıran Arkady Vyatchanin ise bronz madalyaya ulaştı.


Kadınlar 200 metre kurbağalama finali olimpiyat rekoru sahibi Birleşik Amerikalı Rebecca Sony ve dünya rekorunu elinde bulunduran Avusturalyalı yüzücü Leisel Jones arasında büyük bir mücadeleye sahne oldu.

Finalde rakibini geride bırakmayı başaran Rebecca Sony, 2.20.22'lik derecesiyle dünya rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu. Leisel Jones 2.22.05 ile gümüş madalyayı kazanırken, Norveçli yüzücü Sara Nordenstam 2.23.02'lik derecesiyle bronz madalya aldı.

Kadınlar 100 metre serbest yarışından ise olimpiyat rekoru çıktı. Alman yüzücü Britta Steffen 53.12'lik dercesiyle altın madalyayı ülkesine götürürken, Avusturalyalı Lisbeth Trickett 53.16 ile gümüş madalya alırken, Birleşik Amerikalı Natalie Coughlin 53.39'luk derecesiyle yarışı üçüncü sırada tamamlayarak bronz madalya kazandı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24