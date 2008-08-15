Phelps 6 yaptı

Tempo24-





Pekin'de elde ettiği 5 altın madalya ile birlikte toplam 11 altın madalyaya ulaşarak olimpiyat tarihinin en fazla altın madalya kazanan sporcusu olan Birleşik Amerikalı yüzücü Michael Phelps, bu olağanüstü performansın ardından 200 metre bireysel karışık yarışını 1.54.23 ile dünya rekoru kırarak 6. altın madalyasına ulaştı.



Olimpiyatlardaki altın madalya sayısını 12'ye çıkaran ve 50.97'lik derecesiyle 100 metre kelebek yarışında final yüzme hakkını kazanan 23 yaşındaki Phelps, 6. altın madalyasını da dünya rekoru kırarak elde etti.



Macar yüzücü Laszlo Cseh, Avrupa rekoru kırdığı yarışta Phelps'in ardından 1.56.52 ile gümüş madalya alırken, Phelps'i en çok zorlaması beklenen bir diğer Birleşik Amerikalı yüzücü Ryan Lochte 1.56.53'lük derecesiyle broz madalyanın sahibi oldu.



Erkekler 200 metre sırt üstü final serisine Birleşik Amerikalı yüzücüler damgasını vururken, vatandaşı Aaron Piersol'u geride bırakan Ryan Lochte, 1.53.94 ile dünya rekoru kırarak altın madalyayı kazandı. Aaron Piersol 1.54.33'lük derecesiyle gümüş madalyada kalırken, 1.54.93 ile Avrupa rekoru kıran Arkady Vyatchanin ise bronz madalyaya ulaştı.





Kadınlar 200 metre kurbağalama finali olimpiyat rekoru sahibi Birleşik Amerikalı Rebecca Sony ve dünya rekorunu elinde bulunduran Avusturalyalı yüzücü Leisel Jones arasında büyük bir mücadeleye sahne oldu.



Finalde rakibini geride bırakmayı başaran Rebecca Sony, 2.20.22'lik derecesiyle dünya rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu. Leisel Jones 2.22.05 ile gümüş madalyayı kazanırken, Norveçli yüzücü Sara Nordenstam 2.23.02'lik derecesiyle bronz madalya aldı.



Kadınlar 100 metre serbest yarışından ise olimpiyat rekoru çıktı. Alman yüzücü Britta Steffen 53.12'lik dercesiyle altın madalyayı ülkesine götürürken, Avusturalyalı Lisbeth Trickett 53.16 ile gümüş madalya alırken, Birleşik Amerikalı Natalie Coughlin 53.39'luk derecesiyle yarışı üçüncü sırada tamamlayarak bronz madalya kazandı.

