Phelps 2. şansı hak etti

Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Jacques Rogge, ABD'li yüzücü Micheal Phelps'in marihuanna içerken çekilmiş fotoğrafından sonra ikinci bir şansı hak ettiğini söyledi.



Başkan Rogge, Uluslararası Olimpiyat Komitesi Avrupa Birliği İrtibat bürosunun açılışında yaptığı konuşmada, Pekin Olimpiyat oyunlarının 8 altın madalyalı ismi Phelps'in marihuanna içerken çekilmiş fotoğrafının İngiliz basınına yansımasından sonra özür dilediğini ve bu hareketi tekrarlamayacağına dair söz verdiğini, buna bağlı olarak da ABD Yüzme Federasyonu'nun başarılı yüzücüye 3 aylık ceza verdiğini hatırlatarak, "Ona inanıyorum. Böyle bir şeyi bir daha yapmayacak" dedi.



Rogge, rekortmen yüzücünün marihuanna içme olayını herhangi bir sportif yarışma esnasında yapmadığını dolayısıyla doping cezası almasının söz konusu olmadığını belirterek, "Bizim böyle dememiz, Onun bu hareketi tekrar yapabileceği anlamına gelmiyor" dedi ve uyardı.



DOPİNGLE MÜCADELE



Jacques Rogge irtibat bürosunun açılışında dopingle mücadele konusuna da değinerek, Uluslararası Anti Doping Ajansı'nın (WADA) dopingle mücadeledeki uygulamalarını savundu.



Başkan Rogge, atletlerin çekincelerini ve şikayetlerini anladıklarını belirterek, şunları kaydetti:



"Biz, atletler ve WADA arasındaki şartları iyileştirmeye çalışıyoruz. Fakat yine de atletlerin anlık 'baskın tarzındaki' doping kontrollerine her an hazırlıklı olmaları gerekiyor."

