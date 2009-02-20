T24 LogoT24 Logo
Spor

Phelps 2. şansı hak etti

Jacques Rogge, Micheal Phelps'in marihuanna içerken çekilmiş fotoğrafından sonra 2. bir şansı hak ettiğini söyledi.

20 Şubat 2009 02:00

Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Jacques Rogge, ABD'li yüzücü Micheal Phelps'in marihuanna içerken çekilmiş fotoğrafından sonra ikinci bir şansı hak ettiğini söyledi.

Başkan Rogge, Uluslararası Olimpiyat Komitesi Avrupa Birliği İrtibat bürosunun açılışında yaptığı konuşmada, Pekin Olimpiyat oyunlarının 8 altın madalyalı ismi Phelps'in marihuanna içerken çekilmiş fotoğrafının İngiliz basınına yansımasından sonra özür dilediğini ve bu hareketi tekrarlamayacağına dair söz verdiğini, buna bağlı olarak da ABD Yüzme Federasyonu'nun başarılı yüzücüye 3 aylık ceza verdiğini hatırlatarak, "Ona inanıyorum. Böyle bir şeyi bir daha yapmayacak" dedi.

Rogge, rekortmen yüzücünün marihuanna içme olayını herhangi bir sportif yarışma esnasında yapmadığını dolayısıyla doping cezası almasının söz konusu olmadığını belirterek, "Bizim böyle dememiz, Onun bu hareketi tekrar yapabileceği anlamına gelmiyor" dedi ve uyardı.

DOPİNGLE MÜCADELE

Jacques Rogge irtibat bürosunun açılışında dopingle mücadele konusuna da değinerek, Uluslararası Anti Doping Ajansı'nın (WADA) dopingle mücadeledeki uygulamalarını savundu.

Başkan Rogge, atletlerin çekincelerini ve şikayetlerini anladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Biz, atletler ve WADA arasındaki şartları iyileştirmeye çalışıyoruz. Fakat yine de atletlerin anlık 'baskın tarzındaki' doping kontrollerine her an hazırlıklı olmaları gerekiyor."

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24