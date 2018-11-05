P&G'den üniversite öğrencileri ve yeni mezunlara iş ve staj fırsatı

İstanbul, 5 Kasım (DHA) - Procter&Gamble; üniversite ve yüksek lisans öğrencileri ile yeni mezunlar için tam zamanlı iş ve staj fırsatı sağlıyor.

Çalışanları, markaları ve değerleri ile bir bütün olan, tüketicilerin yaşamlarını iyileştirmeye odaklanan P&G, kariyer yolculuğuna dünyanın en büyük hızlı tüketim şirketlerinden birinde başlamak isteyen öğrenci ve yeni mezunlara kapılarını açıyor.

Üniversite 3’üncü ve yüksek lisans 1’inci sınıfta okuyan öğrencilerin staj için, yeni mezunların ve aynı zamanda yeni mezun olacak üniversite öğrencilerinin işe alım için başvuracağı “Day 1” programına P&G’nin internet sitesi (www.pgcareers.com) üzerinden kayıt yaptırılabiliyor. Öğrencilere ve yeni mezunlara staj ve tam zamanlı iş olanağı sağlayan programın başvuruları ise 9 Aralık tarihinde son buluyor.

Dünyada yaklaşık 5 milyar insanın hayatına markalarıyla değer katan P&G, kariyer yolculuklarının başında yer alan öğrenciler ve yeni mezunlar için çeşitli fırsatlar sunuyor. Geçtiğimiz aylarda kadınların iş yaşamında güçlenmelerine yönelik “Geleceğin Kadın Liderleri” programını başlatan P&G, genç beyinlere yönelik projeleriyle geleceğin liderlerine yatırım yapmaya devam ediyor. (Fotoğraflı)