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Dünya

Pfizer'in çocuk kobay davası WikiLeaks'te

WikiLeaks'in sızdırdığı en son ABD Dışişleri yazışmalarından dünyanın en büyük ilaç firması Pfizer çıktı.

10 Aralık 2010 02:00

T24- WikiLeaks'in sızdırdığı en son ABD Dışişleri yazışmalarından dünyanın en büyük ilaç firması Pfizer çıktı. Belgelerde, ailelerinden izin almadan çocuklar üzerinde ilaç denediği ileri sürülen Pfizer'ın, hakkındaki davayı geri çekmesi için Nijerya Başsavcısı üzerinde baskı kurduğu iddia ediliyor.



İngiliz The Guardian gazetesinin yayımladığı habere  göre, 1996'da Nijerya'nın kuzeyindeki Kano eyaletinde 10 binden fazla çocuğun öldüğü menenjit salgını sırasında Pfizer uzmanları bir kasaba hastanesinde 200 çocuk üzerinde ilaç denedi.


Çocukların yarısına o dönem Amerika'da kullanılan en iyi menenjit ilacı olarak kabul edilen "Ceftriaxone", yarısına da 'Trovan" adlı yeni bir ilaç verildi. Trovan verilen çocuklardan beşi, Ceftriaxone verilen çocuklardan da altısı öldü. Gazeteye göre salgında ölüm oranının yüzde 20'ye kadar çıktığı dikkate alınınca bu, şirket için iyi bir sonuçtu.


Ancak, sonradan, Pfizer'in ailelerden kurallara uygun olarak izin almadığı ve denemeyle ilgili belgelere ilişkin soru işaretleri olduğu iddiaları ortaya atıldı. Hem Kano eyaleti hem de federal hükümet şirkete dava açtı. Çocukların ilaçtan değil, menenjitten öldüğünde ısrar eden Pfizer, geçen Nisan'da Kano eyaletiyle dostane çözüme vardı. 75 milyon dolar karşılığında dava geri çekildi.


'Nijerya'ya davayı neden geri çekti?'


Ancak Guardian'a göre, federal davada para ödemek istemeyen şirket, davayı geri çekmesini sağlamak için, Başsavcı aleyhinde bilgi toplayacak kişiler tuttu. Bu kişilerin sağladığı, Başsavcı'nın yolsuzluk yaptığına dair bilgiler yerel basına sızdırıldı.


Ekim 2009'da altı milyar dolarlık dava geri çekildi. Gazete, başsavcının baskıya boyun eğdiğine dair bir işaret olmadığını ancak Nijerya ile Pfizer arasında gizlilik anlaşması imzalandığı için davanın geri çekilme nedeninin bilinmediğini aktarıyor.

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