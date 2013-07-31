Pfizer 'yasadışı satış' davasında 491 milyon dolar ödeyecek

Amerikan ilaç şirketi Pfizer, 2009 yılında satın aldığı Wyeth şirketinin, yasadışı yollarla ilaç pazarlaması konusunda devam eden bir soruşturmayı sonuçlandırmak için 491 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

Soruşturma, Wyeth'ın ürettiği ve karaciğer nakli sonrasında vücudun yeni organı reddetmesini engelleyen Rapamune adlı ilaç konusunda yürütülüyordu.

Şirket Haberleri, Ekonomi, Amerika Birleşik Devletleri, Sağlık Wyeth'ın satış elemanlarının, doktorları, bu ilacı, denetim kurumları tarafından onaylanmamış, diğer organ nakli hastalarına da tavsiye etmeye ikna ettikleri iddiaları soruşturuluyordu.

Pfizer, yasadışı pazarlama taktiklerinin, şirketin satın alınmasından önce uygulandığını vurguluyor.

Şirketten yapılan açıklamada, "Pfizer, bu soruşturmanın konusu ya da hedefi değildir ve bu soruşturmanın ortaya çıktığı 2009 yılının Ekim ayından bu yana hükümetle tamamen işbirliği içinde çalışmaktadır" ifadelerine yer verildi.

ABD Adalet Bakanlığı ise, "Wyeth, satış elemanlarını, Rapamune adlı ilacı, üst kurumların onay verdiği maksadının dışında da, örneğin böbrek nakillerinde de pazarlamaları için eğitti. Hatta bu tür satışların teşvik edilmesi için ikramiye bile önerildi" dedi.

Bu, Pfizer şirketinin Wyeth'la ilgili anlaşmazlıklarda ödeme yaptığı ilk dava değil.

Geçen yıl, yine Wyeth'ın ürettiği mide ilacı Protonix'in, onaylanmamış kullanımıyla ilgili bir davayı sonuçlandırmak için 55 milyon dolar ödenmişti.

Bu son davayla ilgili açıklama, Pfizer'ın ikinci çeyrek kârının dört kat arttığı haberlerinin ardından yapıldı.

Pfizer, yılın ikinci üç aylık döneminde 14,1 milyar dolar net kâr elde etti. Şirketin kârı, yılın ilk çeyreğinde 3,2 milyar dolardı.



BBCTürkçe