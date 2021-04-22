Pfizer, Meksika'daki sahte aşı iddialarını doğruladı

T24 Dış Haberler

ABD merkezli ilaç firması Pfizer, Meksika ve Polonya'da ele geçirilen Koronavirüs aşılarının sahte olduğunu doğruladı.

ABD medyası bu sahte aşıların bir dozunun bin dolara kadar yüksek ücretlerle satıldığını bildirmişti. Ayn habere göre Meksika'daki bir klinikte 80 kişiye sahte aşı yapıldı. Sahte dozların fiziksel bir zarar vermediği belirtildi.

AFP'nin aktardığına göre Meksikalı yetkililer sahte aşıların bira soğutucularında bulunduğunu ifade etti. Pfizer, Polonya'daki sahte aşıların ise kozmetik bir krem olduğunu düşündüklerini ifade etti.

ABC News'a konuşan bir Pfizer sözcüsü, sahte aşı dolaşımının artmasını beklediklerini ifade etti.