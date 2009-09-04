Pfizer' e 2,3 milyar dolarlık ceza

Dünyanın en büyük ilaç şirketi Pfızer, 2.3 milyar dolarlık tazminat ödemeye mahkum edildi.



İlaç devi Pfizer, ABD'de bazı ilaçların aldatıcı bir şekilde pazarlanması konusundaki suçlamalarla ilgili anlaşma yoluna gitmek için 2.3 milyar dolarlık rekor bir ceza ödemeyi kabul etti.



Dolandırıcılık iddialarına alakalı cezai soruşturma, reçeteye tabi ilaçların ruhsatsız pazarlanmasına ilişkin. Olay, bazı ilaçların Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi tarafından onaylanma amaçları dışındaki hastalıkların tedavisinde kullanılmasını kapsıyor.



2,3 milyar dolarlık tazminat anlaşması, Pfizer'ın, yan kuruluşu olan şirketlerden birinin, bazı ilaçları, izin verilen hastalıkların tedavisi dışında kullanılmak üzere hastalara ve hekimlere pazarlama arayışının saptanmasını izliyor.



Adalet Bakanlığı ve şirket yetkilileri arasında varılan 'sulh çözümü' bu konudaki devam eden hukuki süreçlerin sonunu getiriyor.



Belirlenen tutar ise ABD Adalet Bakanlığı'nın sağlık alanında bir şirketten alacağı en yüksek tazminat bedeli oldu.



Soruşturma yetkililerinden, Thomas Perelli, Obama hükümetinin sağlık sistemindeki suistimalleri önlemekte kararlı olduğunu söyledi.



Pfizer sözcüsü Ray Kerins ise, şirketin soruşturma dosyasından dersler alacaklarını belirterek, sorunun ürünlerden değil, pazarlama uygulamalarından kaynaklandığını öne sürdü.



Konu hakkındaki soruşturma, uygulamalara tepki gösteren ve aralarında satış temsilcilerinin de olduğu altı şirket yetkilisinin şikayeti üzerine başlamıştı. Bu kişilere de 100 milyon doları aşkın bir ödeme yapılıyor.



Pfizer'in sağlık sektöründen yetkilileri ilaçları reçetelendirmeye teşvik etmek için rüşvet ve hediyeler verdiği öne sürülüyordu.



Tartışmaya konu olan ilaçlar anti-enflamatuar Bextra, antipsikotik Geodon, antibiyotik Zyvox ve epilepsi tedavisinde kullanılan Lyrica idi.



