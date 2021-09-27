Pfizer CEO'su normal yaşama dönmek için tarih verdi; "Yıllık Covid aşısı gerekli olabilir" dedi

Yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı BioNTech ile aşı geliştiren Pfizer'in CEO'su Albert Bourla, bir yıl içinde normal hayata dönülmesini beklediğini söyledi. Bourla, yıllık Covid aşısının gerekli olabileceğini de belirtti.

ABC kanalının "This Week" programına konuk olan Bourla "Bir yıl içinde normal hayata dönebileceğimizi düşünüyorum. Ancak başka varyant gelmeyeceğini düşünmüyorum ya da hayatımızı bir daha aşı olmadan geçireceğiz anlamına geldiğini düşünmüyorum." dedi.

Bourla, yıllık Covid-19 aşılamasına geçilebileceğini belirtti.

Eski CDC direktörü ilaç devlerini eleştirmişti: Utanç verici

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin eski direktörü Tom Frieden, Twitter üzerinden Moderna ve Pfizer şirketlerini aşıların patentini açmadıkları için eleştirmişti. Frieden şöyle yazmıştı:

"Zengin ülkelere pahalı aşı satmaya odaklanan Moderna ve Pfizer, küresel eşitsizliği kapatmak için hiçbir şey yapmıyor. Utanç verici"

Bourla, bu eleştireye yanıt vererek "Fikri mülkiyet pandemi vurduğunda hazır olan bilim sektörüne can veren unsur. Bu olmasaydı, aşılar olmazdı. Frieden'in neden bu sözleri söylediğini bilmiyorum. Biz gururluyuz, milyonlarca hayat kurtardık"