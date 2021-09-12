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Dünya

"Pfizer, başta Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in Covid'e karşı aşı geliştirme teklifini reddetmiş"

Pfizer yetkilisi, başta Covid'in yakın zaman içinde kontrol altına alınacağını düşündüklerini söyledi

12 Eylül 2021 11:05

T24 Dış Haberler

BioNTech ile birlikte Koronavirüs’e aşı geliştiren Pfizer’in, salgının ilk günlerinde Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci’nin aşı geliştirme yönündeki teklifini “virüs yakında kontrol altına alınacağı için” reddettiği ortaya çıktı.

The Telegraph’ta yer alan habere göre, Koronavirüs dünyaya yayılırken 2020 yılında, BioNTech kurucuları Prof. Dr. Şahin ve Dr. Türeci’nin mRNA teknolojisiyle aşı geliştirme teklifi, Pfizer tarafından reddedildi. 

Pfizer Başkan Yardımcısı ve viral aşılardan sorumlu bilim insanı Dr. Phil Dormitzwer, mRNA teknolojisinin “deneysel” kalabileceğini söyledi. Dormitzer “Ben Covid-19’un Sars ve Mers salgınları gibi kontrol altına alınacağını düşünmüştüm” dedi.

Pfizer’in aşı geliştirme kararını Türeci ve Şahin’in ısrarları üzerine aldığı belirtildi. Prof. Şahin, ilaç devinin fikrini değiştirebileceğini düşündüklerini ve sonucun da böyle olduğunu söyledi. 

 

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