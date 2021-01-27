Pfizer, aşı şişelerinden çıkan ekstra dozlar için ödeme istedi

Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech ve ABD'li ilaç firması Pfizer tarafından geliştirilen Covid-19 aşılarının beş dozluk şişelerinin içinden altı dozluk aşı çıkabileceği keşfedildi. Bu ekstra dozların kullanımı FDA ve EMA tarafından onaylandı ancak, Pfizer bu ekstra dozlar için ülkelerden para almaya başladı. İsveçli yetkililer, Koronavirüs aşıları için Pfizer'a gereğinden fazla ödeme yaptıklarından şüphelendikleri gerekçesiyle Pfizer'a ödeme yapmayı durduklarını açıkladı.

İsveç'teki yetkililer, Koronavirüs aşıları için ABD'li ilaç şirketi Pfizer'a gereğinden fazla ödeme yaptıklarından şüphelendikleri için ilaç devini ödeme yapmayı durduklarını açıkladı.

Dagens Nyheter gazetesi tarafından yapılan haberde, İsveç Sağlık Bakanlığı'nın Avrupa Birliği'ne Pfizer- BioNTech için şişe başına beş dozluk fiyata anlaşmalarına rağmen neden altı doz parası ödediklerini sorduğunu yazdı.

Bu yılın başında Pfizer-BioNTech'in beş dozluk aşı şişelerinden altı dozluk aşı çıktığı fark edilmiş, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ve Amerikan İlaç ve Gıda İdaresi (FDA) söz konusu ekstra dozların kullanımını onaylamıştı.

Doz sayıları güncellenmişti

NTV'nin haberine göre; Pfizer'a, sağlık çalışanlarındaki kafa karışıklığını önlemek amacıyla aşı şişelerindeki etiketlerde yer alan doz sayısını beşten altıya güncellemelerine izin verildi. Ancak, hali hazırda beş dozluk şişeler için Pfizer'la anlaşma yapan ülkeler, bu yeni dozlar için ücret ödemek zorunda kalacaklarını hesaba katmamıştı.

Bu ülkelerden biri olan İsveç, flakon başına yalnızca beş doz ödemeyi kabul ettiğini ve altıncı dozu çıkarmak için yeterli donanıma sahip olmadığını duyurdu.

İsveç'in aşı koordinatörü Richard Bergstrom Dagens Nyheter'e verdiği demeçte, "Bu kabul edilemez. Bir ülke yalnızca beş doz alabiliyorsa, aynı fiyata daha az doz almış demektir” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, EMA'ya göre, altıncı dozu çıkarmak için "düşük hacimli şırıngalar ve / veya iğneler gerekiyor. İsveç'in baş epidemiyoloğu Anders Tegnelli İsveç'in bu tür şırıngalara sahip olmadığı şirkete ödeme yapmayı kesmenin "doğru" olduğunu söyledi.