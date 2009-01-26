Pfizer 68 milyar dolara rakibi Wyeth'i alıyor

Dünyanın en büyük ilaç üreticisi Pfizer, rakibi Wyeth'i 68 milyar dolara almaya çok yaklaştı.



Konuya yakın kaynakların verdiği bilgiye göre, her iki şirketin yönetim kurulları, anlaşmayı sonuçlandırmak için ayrı ayrı toplandı.



Pfizer, anlaşma için 25 milyar dolarlık finans paketine son halini vermeye çalışıyor.

Pfizer, satın almayla, çok satan kolesterol ilacı Lipitor'un 2011 yılında jenerik üretiminin başlamasıyla oluşacak gelir kaybını gidermeye çalışacak.



Kaynaklar, Pfizer'in Wyeth'e hisse başına 50,19 dolar ödeyeceğini belirtiyorlar. Şirket, hisse başına 33 doları nakit, kalanı her Wyeth hissesi için 0,985 Pfizer hissesi olarak ödeyecek.





