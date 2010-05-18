Pfizer 6 bin kişiyi işten çıkarıyor

T24- Dünyanın en büyük ilaç fabrikası Pfizer, beş yılda 6 bin kişiyi işten çıkaracağını, İrlanda, Puerto Rico ve ABD’deki 8 fabrikayı 2015 yılı sonuna kadar kapatacağını açıkladı. Şirket, gelecek birkaç yılda diğer altı fabrikada da operasyonlarını azaltacak.





Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, New York merkezli şirketin bu operasyonları geçen yıl rakibi Wyeth’i satın alması kapsamında yaptığı bildirildi.





Pfizer küresel imalattan sorumlu başkan Nat Ricciardi yaptığı açıklamada, “şirketin küresel fabrika şebekesinin yeniden yapılandırılmasının rekabet edebilme çabaları için önemli olduğunu” belirtti.





Puerto Rico, İrlanda ve ABD’de üç ilaç fabrikası, Puerto Rico ve İrlanda’da iki enjekte edilebilir ilaç fabrikası, İrlanda’da bir biyoteknoloji fabrikası ve ABD’de iki sağlık bakımı fabrikasını kapatacak şirket, ABD, İngiltere, Almanya ve Puerto Rico’da altı fabrikada da operasyonlarını kısacak.





Pfizer, 2000 yılında Warner-Lambert’e 93.4 milyar dolar ödeyerek, ilaç sektöründe tüm zamanların en büyük satın almasını, geçen yıl da Wyeth’e 68 milyar dolar ödeyerek en büyük ikinci satın almasını yapmıştı.





Şirket dünya çapında 78 fabrikada faaliyet gösteriyor ve 116 bin kişiyi istihdam ediyor.