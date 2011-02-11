-PFDK'NIN HAK MAHRUMİYETİ CEZALARI İSTANBUL (A.A) - 10.02.2011 - Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), kulüp yöneticilerinin son günlerde verdiği beyanatlar nedeniyle ceza yağdırdı. Kurul, bugün yaptığı toplantıda, Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, 6 Şubat Pazar ve 7 Şubat Pazartesi günlerinde basında yer alan sportmenliğe aykırı beyanları nedeniyle takdiren 7 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına karar verirken, cezanın, infazının devam eden cezasının bitiminden itibaren başlatılacağını duyurdu. Kurul, Galatasaray yöneticisi Murat Yalçındağ'a da 5 Şubat Cumartesi günü basında yer alan sportmenliğe aykırı beyanları nedeniyle takdiren 21 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. PFDK, Beşiktaş Kulübü Futbol Şubesi sorumlularından Serdal Adalı'ya, 6 Şubat Pazar günü düzenlediği basın toplantısında sportmenliğe aykırı beyanatta bulunmasından dolayı takdiren 30 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. Kurul, Beşiktaş yöneticisi Cengiz Zülfikaroğlu'nu da 8 Şubat Salı günü basında yer alan sportmenliğe aykırı beyanları nedeniyle takdiren 15 gün hak mahrumiyetiyle cezalandırdı. Kurul, Konyaspor Kulübü Başkanı Bahattin Karapınar'ı ise 6 Şubat Pazar günü oynanan Konyaspor-Gaziantepspor Spor Toto Süper Lig futbol müsabakasında, maçın hakemine yönelik sportmenliğe aykırı eylemi nedeniyle takdiren 7 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırdı. -GALATASARAY'A 60 BİN, BEŞİKTAŞ'A 5 BİN LİRA PARA CEZASI- Kurul, bugün yaptığı toplantıda Galatasaray'a 60 bin, Beşiktaş'a da 5 bin lira para cezası verdi. PFDK'nın toplantıda verdiği cezalar şöyle: 1 Maç tarafsız sahada seyircisiz oynama: İskenderunspor 1 Maç kendi sahasında seyircisiz oynama: Hatayspor 60 Gün hak mahrumiyeti cezası: Erkan Suğurtin, Hasan Berkyürek, Mehmet Sevik (İskenderunspor görevlileri) 35 Gün hak mahrumiyeti cezası: Mehmet Reşat Çağlar (İskenderunspor görevlisi) 21 Gün hak mahrumiyeti cezası: Abdulkadir İçli (Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor görevlisi) 15 gün hak mahrumiyeti cezası: Alpaslan Ünlü (Bursa Nilüferspor yöneticisi), Kenan Yılmaz (Karsspor yöneticisi), Turan Duran (Zeytinburnuspor görevlisi) 6 Maç men: Erhan Aydın (Gölcükspor futbolcusu) 5 Maç men: Sertaç Eren (Hataysporlu futbolcu) 3 Maç men: İlhan Şahin, Mehmet Yılmaz (Göztepe futbolcuları) 2 Maç men: Uğur Uçar (Ankaragücü futbolcusu), Savaş Tağa (Kartalspor), Erhan Kartal (Denizlispor-Cezası çift sarı kart cezasını takiben başlayacak), Ümit Kurt (Ankaragücü) 3 Resmi müsabakada soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı: Recep Çetin (Bucaspor antrenörü), Özcan Kızıltan (Göztepe Teknik Direktörü), Ümit Görtay (Yalovaspor antrenörü. 1 Resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı: Ziya Doğan (Konyaspor Teknik Direktörü) 60 bin lira: Galatasaray 10 bin lira: Ankaragücü, Altay, Göztepe 8 bin lira: Menemen Belediyespor 6 bin lira: İskenderunspor, Hatayspor 5 bin lira: Beşiktaş, Manisaspor, Orduspor, Akhisar Belediyespor 4 bin lira: Kartalspor, Yeni Malatyaspor 3 bin lira: Çaykur Rizespor 2 bin 500 lira: Boluspor, Kayseri Erciyesspor, Mersin İdman Yurdu 2 bin lira: 72 Batmanspor Bin 500 lira: Mardinspor Bin 50 lira: Karsspor 900 lira: Diyarbakır Kayapınar Belediyespor, Belediye Bingölspor