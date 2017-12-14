PFDK'den Okan Buruk'a 5, Gomis'e bir maç ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK), internet sitesinden yapılan açıklamada, Süper Lig'de Galatasaray ile oynanan maçta, ihraç öncesi ve sonrası hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareket ve açıklamaları nedeniyle Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk'a 5 resmi müsabakada soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 40 bin lira para cezası uygulandığı bildirildi.

Aynı maçta gördüğü kırmızı kart nedeniyle bir maç ceza alan Teleset Mobilya Akhisarsporlu futbolcu Miguel Lopes'e, ayrıca hakeme yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 3 maç men ve 13 bin lira para cezası verildiği aktarıldı.

Ayhan Akman ve Gomis'e birer maç ceza

Açıklamada, Teleset Mobilya Akhisarspor maçında tribüne gönderilen Galatasaray Yardımcı Antrenörü Ayhan Akman'a bir maç men ve 13 bin lira para cezası, kırmızı kart gören sarı-kırmızılı futbolcu Bafetimbi Gomis'e de bir maç men ve 4 bin 350 lira para cezası verildiği duyuruldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivas Belediyespor ile oynanan maçta cezalarını çeken Ayhan Akman ve Gomis, Süper Lig'de bu hafta Evkur Yeni Malatyaspor ile oynanacak maçta görev alabilecek.

Adil Gevrek'e 3 ay hak mahrumiyeti

Açıklamada PFDK'nin, Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek'e, Süper Lig'de Göztepe ile oynanan maçta, soyunma odası koridorlarında hakemlere yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri gerekçesiyle 3 ay hak mahrumiyeti ve 100 bin lira para cezası uyguladığı belirtildi.

Aynı karşılaşmada hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'a da bir maç men ve 13 bin lira para cezası verildiği kaydedildi.

Kurulun ayrıca, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a 140 biner, Bursaspor'a 125 bin, Kayserispor'a 45 bin, Evkur Yeni Malatyaspor'a da 15 bin lira para cezası verdiği aktarıldı.