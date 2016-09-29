PFDK'dan Yanal'a kötü haber

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal’a ihraç öncesi ve sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2 maç ceza verdi. Yanal Konyaspor maçında hakeme itirazları nedeniyle tribüne gönderilmişti.

Kurul ayrıca Trabzonspor’u, Konyaspor maçında biletsiz seyirci alınması nedeniyle takdiren 100 bin TL para cezası ile cezalandırdı.

Alınan kararlar şöyle:

1- AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübünün, 26.09.2016 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş. – AYTEMİZ ALANYASPOR Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 9.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, 24.09.2016 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. – GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- GAZİANTEPSPOR Kulübünün, 25.09.2016 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. – GAZİANTEPSPOR Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 9.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- KARDEMİR KARABÜKSPOR Kulübü sporcusu KERİM ZENGİN’in, 25.09.2016 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ – KARDEMİR KARABÜKSPOR Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- TRABZONSPOR A.Ş.’nin, 24.09.2016 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş. – ATİKER KONYASPOR Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 9.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş.’nin, müsabakaya biletsiz seyirci alınması nedeniyle takdiren 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. teknik sorumlusu KAZIM ERSUN YANAL’ın, ihraç öncesi ve sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 26.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. görevlisi GÖRKEM EKAL’ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. idarecisi ÖZER BAYRAKTAR’ın, akreditasyon kartını başkasının kullanımına izin vermesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- GİRESUNSPOR Kulübü sporcusu DAVID SOLOMON ABWO’nun, 25.09.2016 tarihinde oynanan ELAZIĞSPOR – GİRESUNSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- MANİSASPOR Kulübünün, 26.09.2016 tarihinde oynanan MANİSASPOR – GÖZTEPE A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasında, en az iki adet forma setini eşgüdüm toplantısında bulundurmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- ÜMRANİYESPOR Kulübünün, 25.09.2016 tarihinde oynanan ÜMRANİYESPOR – ESKİŞEHİRSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan BATI ALT TRİBÜN (203) nolu bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

9- BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR A.Ş. başkanı OSMAN EYÜBOĞLU’nun, 25.09.2016 tarihinde oynanan KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. – BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR A.Ş. Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, akredite alanlarda bulunduğu süreler boyunca akreditasyon kartını yanında taşımaması ve müsabaka görevlilerinin talebi halinde ibraz etmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR A.Ş. başkanı OSMAN EYÜBOĞLU’nun, rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle takdiren 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR A.Ş. teknik sorumlusu MEHMET BİRİNCİ hakkında, hakaret nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

10- KEÇİÖRENGÜCÜ Kulübü sporcusu TİMUR KOSOVALI’nın, 25.09.2016 tarihinde oynanan SİVAS BELEDİYE SPOR – KEÇİÖRENGÜCÜ Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

11- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübünün, 25.09.2016 tarihinde oynanan BUCASPOR – BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

12- AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, 25.09.2016 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER – İSTANBULSPOR A.Ş. Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, müsabakaya biletsiz seyirci alınması nedeniyle takdiren 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle takdiren 8.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

13- ZONGULDAK KÖMÜRSPOR Kulübünün, 25.09.2016 tarihinde oynanan HACETTEPESPOR – ZONGULDAK KÖMÜRSPOR Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

14- KOCAELİ BİRLİKSPOR Kulübünün, 25.09.2016 tarihinde oynanan KOCAELİ BİRLİKSPOR – FETHİYESPOR Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

15- ANADOLU ÜSKÜDAR 1908 SPOR Kulübü başkanı MURAT ŞAHİN’in, 25.09.2016 tarihinde oynanan PENDİKSPOR – ANADOLU ÜSKÜDAR 1908 SPOR Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, statüye aykırı şekilde yeşil zeminde yer almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ANADOLU ÜSKÜDAR 1908 SPOR Kulübü idarecisi MEHMET LATİF YAŞLI’nın, statüye aykırı şekilde yeşil zeminde yer almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ANADOLU ÜSKÜDAR 1908 SPOR Kulübü idarecisi NOMAN TEMUÇİN’in, statüye aykırı şekilde yeşil zeminde yer almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

16- MENEMEN BELEDİYE SPOR Kulübü sporcusu İBRAHİM DAĞAŞAN’ın, 25.09.2016 tarihinde oynanan NİĞDE BELEDİYESPOR – MENEMEN BELEDİYE SPOR Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

17- ETİMESGUT BLD. SPOR Kulübü kaleci antrenörü CEMİL AKTAŞ’ın, 25.09.2016 tarihinde oynanan EYÜPSPOR – ETİMESGUT BLD. SPOR Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

18- İNEGÖLSPOR Kulübünün, 25.09.2016 tarihinde oynanan İNEGÖLSPOR – MKE ANKARAGÜCÜ Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada İNEGÖLSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada İNEGÖLSPOR Kulübünün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2.100.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

19- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 25.09.2016 tarihinde oynanan İNEGÖLSPOR – MKE ANKARAGÜCÜ Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 12.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü masörü KEMAL ŞENAYDIN’ın, rakip takım sporcularına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 3.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

20- TEKİRDAĞSPOR Kulübünün, 25.09.2016 tarihinde oynanan TEKİRDAĞSPOR – ÇORUM BELEDİYESPOR Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 3.750.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada TEKİRDAĞSPOR Kulübünün, stat içinde yer alan büfelerde statüye aykırı şekilde içecek satılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada TEKİRDAĞSPOR Kulübünün, UEFA Respect Bayrağını bulundurmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

21- ÇORUM BELEDİYESPOR Kulübünün, 25.09.2016 tarihinde oynanan TEKİRDAĞSPOR – ÇORUM BELEDİYESPOR Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

22- CİZRESPOR Kulübünün, 25.09.2016 tarihinde oynanan CİZRESPOR – KARTALSPOR Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 2.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada CİZRESPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

23- ALTAY SPOR Kulübünün, 25.09.2016 tarihinde oynanan ANKARA DEMİRSPOR – ALTAY Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

24- KARACABEY BİRLİK SPOR Kulübünün, 25.09.2016 tarihinde oynanan MANAVGATSPOR -KARACABEY BİRLİK SPOR Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

25- YOMRASPOR Kulübü yöneticisi KAZİM KAPLAN’ın, 25.09.2016 tarihinde oynanan DERİNCE SPOR A.Ş. – YOMRASPOR Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 5.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

26- TÜRK METAL KIRIKKALE SPOR Kulübünün, 25.09.2016 tarihinde oynanan TÜRK METL KIRIKKALE SPOR – DERSİMSPOR Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TÜRK METAL KIRIKKALE SPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 3.750.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

27- KIRIKHANSPOR Kulübü sporcusu ALİCAN TEZ’in, 25.09.2016 tarihinde oynanan KIRIKHANSPOR – DÜZCESPOR Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

28- TİRE 1922 SPOR Kulübünün, 25.09.2016 tarihinde oynanan ÇATALCA SPOR – TİRE 1922 SPOR Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.800.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada TİRE 1922 SPOR Kulübü sporcusu ERDİNÇ KARAKAŞ’ın, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle takdiren 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.750.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

29- SULTANBEYLİ BLD. SPOR Kulübünün, 25.09.2016 tarihinde oynanan SULTANBEYLİ BLD. SPOR – PAYASSPOR Spor Toto 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

30- 12 BİNGÖL SPOR Kulübünün, 25.09.2016 tarihinde oynanan 12 BİNGÖL SPOR – TARSUS İDMAN YURDU Spor Toto 3. Lig 3. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.400.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

31- MALTEPESPOR Kulübü sporcusu SERTAÇ KAYATEKİN’in, 25.09.2016 tarihinde oynanan MALTEPESPOR – ORDUSPOR Spor Toto 3. Lig 3. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

32- ORDUSPOR Kulübünün, 25.09.2016 tarihinde oynanan MALTEPESPOR – ORDUSPOR Spor Toto 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

33- DİYARBEKİR SPOR A.Ş.’nin, 25.09.2016 tarihinde oynanan MUĞLASPOR – DİYARBEKİR SPOR A.Ş. Spor Toto 3. Lig 3. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1.600.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada DİYARBEKİR SPOR A.Ş. başkanı İHSAN YAPICI’nın, müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 100 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 11.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada DİYARBEKİR SPOR A.Ş. sporcusu TUNÇ MURAT BEHRAM’ın, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

34- AFJET AFYONSPOR Kulübünün, 25.09.2016 tarihinde oynanan AFJET AFYONSPOR – SAKARYASPOR A.Ş. Spor Toto 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada AFJET AFYONSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 2.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

35- SAKARYASPOR A.Ş.’nin, 25.09.2016 tarihinde oynanan AFJET AFYONSPOR – SAKARYASPOR A.Ş. Spor Toto 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada SAKARYASPOR A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

36- ADANA DEMİRSPOR Kulübü sporcusu ARDA ÖZTEP’in, 25.09.2016 tarihinde oynanan BALIKESİRSPOR – ADANA DEMİRSPOR U21 Ligi müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

37- ESKİŞEHİRSPOR Kulübü antrenörü TANSU YAAN hakkında, 21.09.2016 tarihinde oynanan DERSİMSPOR – ESKİŞEHİRSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, idari tedbir kararına uymama nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA, (oyçokluğu) Aynı müsabakada ESKİŞEHİRSPOR Kulübü teknik sorumlusu FEHMİ ALPAY ÖZALAN’ın, idari tedbir kararına uymama eylemine iştiraki nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA, (oyçokluğu) Karar verilmiştir.