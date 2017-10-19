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Spor

PFDK'dan şike kararı

PFDK, TFF 1. Lig'de Manisaspor ile Şanlıurfaspor arasında oynanan maçta şike olmadığına hükmetti

19 Ekim 2017 22:21

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), geçen sezon TFF 1. Lig'de Manisaspor ile Şanlıurfaspor arasında oynanan maçın sonucunu etkilemeye teşebbüs etme gerekçesiyle sevki gerçekleşen kulüp, idareci ve futbolcular hakkında kararını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada; söz konusu maçla ilgili Gazişehir Gaziantep Kulübü ile eski yöneticisi Nizamettin Keremoğlu, Gaziantepsporlu futbolcu Elyasa Süme, Manisaspor'un futbolcusu İsmail Haktan Odabaşı ile o dönem Manisaspor'da oynayan Gökhan Sazdağı'yla ilgili PFDK'nın ceza tayinine yer olmadığına karar verdiği belirtildi.

Ceza verilmemesine ilişkin yapılan açıklamada "İddianın esasını teşkil eden delillerin hukuka uygun şekilde elde edilmediği, diğer delillerin ise sevk olunan kulübün ve kişilerin iddia edilen disiplin ihlalini gerçekleştirdiğine dair şüpheden uzak ve kesin bir kanaat oluşturmaya yeterli bulunmaması nedeniyle ceza tayinine yer olmadığına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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tffpfdkManisasporŞanlıurfaspor

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