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Spor

PFDK'dan sezonun ilk cezası Galatasaray'a

İSTANBUL / DHA Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray'a TFF Süper Kupa müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 70 bin TL para cezası verdi

14 Ağustos 2018 18:26

İSTANBUL / DHA

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray\'a TFF Süper Kupa müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 70 bin TL para cezası verdi.
Kurulun kararı şöyle;
\"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu\'nun 14.08.2018 tarih ve 1 sayılı toplantısında almış olduğu karar aşağıda belirtilmiştir.
GALATASARAY A.Ş.\'nin 05.08.2018 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. - AKHİSARSPOR TFF Süper Kupa müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 70.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

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