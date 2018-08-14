PFDK'dan sezonun ilk cezası Galatasaray'a

İSTANBUL / DHA

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray\'a TFF Süper Kupa müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 70 bin TL para cezası verdi.

Kurulun kararı şöyle;

\"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu\'nun 14.08.2018 tarih ve 1 sayılı toplantısında almış olduğu karar aşağıda belirtilmiştir.

GALATASARAY A.Ş.\'nin 05.08.2018 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. - AKHİSARSPOR TFF Süper Kupa müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 70.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.