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Spor

PFDK'dan Şenol Güneş'e ceza yok İSTANBUL (A.A)

23 Ağustos 2011 19:01

-PFDK'dan Şenol Güneş'e ceza yok İSTANBUL (A.A) - 23.08.2011 - Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş'e ceza verilmesine gerek olmadığını açıkladı.  Kurul toplantısının ardından yapılan açıklamada, ''Trabzonspor teknik sorumlusu Şenol Güneş hakkında, sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan eylemin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına karar verilmiştir'' denildi.  Kurul ayrıca, Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun 15 Ağustos'ta yaptığı toplantıda aldığı kararla, müsabaka sonucunu etkilemeye yönelik eylemlerde bulunduğu iddiasıyla sevk ettiği kişiler hakkında, ''İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı'nın 2010/2287 numaralı dosyasında yürütülen soruşturmadaki gizlilik kararı nedeniyle tarafımıza herhangi bir belge intikal ettirilmemiştir. Gizlilik kararının kalkmasından ve belgelerin tarafımıza iletilmesinden sonra adı geçen kişilerin savunmalarının alınmasına karar verilmiştir'' açıklamasını yaptı.

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