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Spor

PFDK'dan Şenol Güneş ve Mahmut Uslu'ya ceza!

Şenol Güneş derbide maçın hakemi Ali Palabıyık tarafından tribüne gönderilmişti

28 Eylül 2017 20:33

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Süper Lig’in 6. haftasında Kadıköy’de oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş maçı sonrası Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’e ve Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu’ya ceza verdi.

NTV Spor’da yer alan habere göre Fenerbahçe’nin 2-1 galibiyetiyle sonuçlanan derbide bir pozisyona sinirlenen ve aşırı hareketlerde bulunan deneyimli çalıştırıcı, karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık tarafından tribüne gönderilmişti.

Karşılaşma sonrası sevk edilen isimleri incelemeye alan PFDK, Şenol Güneş’e Trabzonspor karşılaşmasında geçerli olacak 1 maç ceza ve 13 bin lira para cezası verdi.
Maç sonu basın açıklamasında “Caner Erkin’in özel hayatını hepiniz biliyorsunuz” diyen Mahmut Uslu ise 45 gün hak mahrumiyeti alırken, maçta ‘el hareketi’ çeken Fenerbahçeli yönetici Önder Fırat da 4 ay hak mahrumiyeti cezası aldı.

Ayrıca oyuna sonradan dahil olan ve rakibine sert müdahalede bulunarak direkt kırmızı kartla oyun dışı kalan İsmail Köybaşı, ‘rakip takım sporcusuna ciddi faul’ gerekçesiyle 2 maç sahalardan uzak kalacak.

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