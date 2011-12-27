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Spor

PFDK'dan Sadri Şener'e 21 gün ceza

PFDK, Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener, yöneticiler Hasan Yener ve Tuncay Bekir Oğlu'na...

27 Aralık 2011 02:00

T24 - PFDK, Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener, yöneticiler Hasan Yener ve Tuncay Bekir Oğlu'na 21 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. 



Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener’e 21 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

Trabzonspor Kulübü, internet sitesinden yapmış olduğu açıklamalar nedeniyle para cezası alırken, başkan Sadri Şener, yöneticilerden Tuncay Bekiroğlu ve Hasan Yener'e de 21 gün hak mahrumiyeti cezası verildi. 

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e ise akreditasyon kartını görünür şekilde takmamasından dolayı 5 bin TL para cezası verildi.


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