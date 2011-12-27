PFDK'dan Sadri Şener'e 21 gün ceza

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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener’e 21 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.Trabzonspor Kulübü, internet sitesinden yapmış olduğu açıklamalar nedeniyle para cezası alırken, başkan Sadri Şener, yöneticilerden Tuncay Bekiroğlu ve Hasan Yener'e de 21 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e ise akreditasyon kartını görünür şekilde takmamasından dolayı 5 bin TL para cezası verildi.