PFDK'dan Ryan Babel; Fenerbahçe ve Galatasaray'a ceza

Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) bağlı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaşlı Ryan Babel’e iki maç ceza; Fenerbahçe'ye 50 bin lira ve Galatasaray’a 15 bin lira para cezası verdi.

Beşiktaş’ın Süper Lig’in 8. haftasında Gençlerbirliği ile oynadığı maçta ikinci yarıda oyuna dahil olup 48’inci dakikada direkt kırmızı gören Ryan Babel, “Rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü” nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası aldı.

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçında çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 50 bin lira para cezası alırken; Galatasaray da Konyaspor deplasmanındaki saha olayları nedeniyle 15 bin lira para cezasına çarptırıldı.

PFDK’nın 19 Eylül 2017 tarihli kararları şöyle:

"1- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 13.10.2017 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ - BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu RYAN GUNO BABEL'in, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 15.10.2017 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - EVKUR YENİ MALATYASPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan OKUL AÇIK TRİBÜN C,D,E,F ve MARATON TRİBÜN H bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

3- EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 15.10.2017 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - EVKUR YENİ MALATYASPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN G VE H bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübünün, eşgüdüm toplantısında kulübün tescilli renklerinden oluşan bayrağının stadyum müdürüne teslim edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- GÖZTEPE A.Ş.'nin, 14.10.2017 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş. - GÖZTEPE A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- GALATASARAY A.Ş.'nin, 14.10.2017 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR - GALATASARAY A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- BURSASPOR Kulübünün, 16.10.2017 tarihinde oynanan BURSASPOR - OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübü sporcusu JIRES KEMBO EKOKO'nun, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- KAYSERİSPOR Kulübünün, 14.10.2017 tarihinde oynanan KARDEMİR KARABÜKSPOR - KAYSERİSPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- ÜMRANİYESPOR Kulübünün, 14.10.2017 tarihinde oynanan ÜMRANİYESPOR - ELAZIĞSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON H bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

9- ELAZIĞSPOR Kulübünün, 14.10.2017 tarihinde oynanan ÜMRANİYESPOR - ELAZIĞSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN A,B bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

10- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübünün, 13.10.2017 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR - İSTANBULSPOR A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasında, stadyum dışında iki güvenlik bariyeri oluşturmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübünün, taraftarlarının merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

11- DENİZLİSPOR Kulübünün, 16.10.2017 tarihinde oynanan GRANDMEDICAL MANİSASPOR - DENİZLİSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

12- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 14.10.2017 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ - BOLUSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GENÇLİK PARKI KALE ARKASI D bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

13- SARIYER Kulübünün, 14.10.2017 tarihinde oynanan SANCAKTEPE BLD. SPOR - SARIYER TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

14- MERSİN İDMAN YURDU Kulübünün, 15.10.2017 tarihinde oynanan MERSİN İDMAN YURDU - SİVAS BLD. SPOR TFF 2. Lig Kırmızı grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2.kez gerçekleştirilmesinden dolayı takdiren 4.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

15- İNEGÖLSPOR Kulübünün, 15.10.2017 tarihinde oynanan İNEGÖLSPOR - BUCASPOR Kulübü TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 40/2. Maddesi uyarınca 2.100.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

16- ŞANLIURFASPOR Kulübünün, 15.10.2017 tarihinde oynanan ŞANLIURFASPOR - SAKARYASPOR A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ŞANLIURFASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ŞANLIURFASPOR Kulübünün, müsabakada özel güvenlik görevlisi bulundurmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

17- KARŞIYAKA Kulübünün, 14.10.2017 tarihinde oynanan GÜMÜŞHANESPOR - KARŞIYAKA TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2.450.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

18- ALTAY Kulübünün, 14.10.2017 tarihinde oynanan ALTAY - FETHİYESPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

19- FETHİYESPOR Kulübü yöneticisi KÖKSAL KUVVET FERİZCAN'ın, 14.10.2017 tarihinde oynanan ALTAY - FETHİYESPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 8.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

20- MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR Kulübü antrenörü LEVENT DEVRİM'in, 15.10.2017 tarihinde oynanan MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR - OFSPOR A.Ş. TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

21- ORHANGAZİ BELEDİYESPOR Kulübünün, 15.10.2017 tarihinde oynanan KEMERSPOR 2003 - ORHANGAZİ BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.200.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

22- BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE GENÇLİK VE SPOR Kulübü teknik sorumlusu ÖZGÜR ZENGİN'in, 15.10.2017 tarihinde Bayburt Genç Osman Stadında oynanan BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE GENÇLİK VE SPOR - 12 BİNGÖL SPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞIve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

23- HALİDE EDİP ADIVARSPOR Kulübü kaleci antrenörü METİN AKÇİÇEK'in, 14.10.2017 tarihinde Bergama 14 Eylül Stadında oynanan BERGAMA BELEDİYESPOR - HALİDE EDİP ADIVARSPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

24- VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR Kulübünün, 15.10.2017 tarihinde oynanan ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR - VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.200.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

25- KAYSERİ ERCİYESSPOR Kulübünün, 15.10.2017 tarihinde oynanan KAYSERİ ERCİYESSPOR - DİYARBEKİR SPOR A.Ş. TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, müsabakada özel güvenlik görevlisi görevlendirmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KAYSERİ ERCİYESSPOR Kulübünün, eşgüdüm toplantısına güvenlik sorumlusunun ve özel güvenlik amirinin katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

26- BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR A.Ş. Kulübü sporcusu RECEP METİN'in, 15.10.2017 tarihinde oynanan BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR A.Ş. - ANKARA ADLİYE SPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

27- SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR Kulübünün, 14.10.2017 tarihinde oynanan KARACABEY BİRLİK SPOR A.Ş. - SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.200.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

28- ÇORUM BELEDİYESPOR Kulübünün, 15.10.2017 tarihinde oynanan ÇORUM BELEDİYESPOR - ARSİNSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ÇORUM BELEDİYESPOR Kulübünün, müsabakada sezon öncesinde belirlenen yedek kulübesinin değiştirmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

29- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü sporcusu OSMAN ŞAHİN'in, 13.10.2017 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR - İSTANBULSPOR A.Ş. U21 Ligi müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

30- İSTANBULSPOR A.Ş. Kulübü sporcusu WELLINGTON FERREIRA NASCIMENTO'nun, 13.10.2017 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR - İSTANBULSPOR A.Ş. U21 Ligi müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

31- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü sporcusu MUHAMMET HAKAN ÇELİK'in, 15.10.2017 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - SAMSUNSPOR U21 Ligi müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

32- GAZİANTEPSPOR Kulübü sporcusu ABDULLAH ELYASA SÜME hakkında, 14.05.2017 tarihinde oynanan MANİSASPOR - ŞANLIURFASPOR TFF 1. Lig müsabakasında, müsabaka sonucunu etkileme eylemine teşebbüsü nedeniyle sevk yapılmış ise de, iddianın esasını teşkil eden delillerin hukuka uygun şekilde elde edilmediği, diğer delillerin ise sevk olunan kişinin iddia edilen disiplin ihlalini gerçekleştirdiğine dair şüpheden uzak ve kesin bir kanaat oluşturmaya yeterli bulunmaması nedeniyle CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

33- GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ hakkında, 14.05.2017 tarihinde oynanan MANİSASPOR - ŞANLIURFASPOR TFF 1. Lig müsabakasında, müsabaka sonucunu etkileme eylemine teşebbüsü nedeniyle sevk yapılmış ise de, iddianın esasını teşkil eden delillerin hukuka uygun şekilde elde edilmediği, diğer delillerin ise sevk olunan kulübün iddia edilen disiplin ihlalini gerçekleştirdiğine dair şüpheden uzak ve kesin bir kanaat oluşturmaya yeterli bulunmaması nedeniyle CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

34- Müsabaka tarihinde MANİSASPOR Kulübü sporcusu olan GÖKHAN SAZDAĞI hakkında, 14.05.2017 tarihinde oynanan MANİSASPOR - ŞANLIURFASPOR TFF 1. Lig müsabakasında, müsabaka sonucunu etkileme eylemine teşebbüsü nedeniyle sevk yapılmış ise de, iddianın esasını teşkil eden delillerin hukuka uygun şekilde elde edilmediği, diğer delillerin ise sevk olunan kişinin iddia edilen disiplin ihlalini gerçekleştirdiğine dair şüpheden uzak ve kesin bir kanaat oluşturmaya yeterli bulunmaması nedeniyle CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

35- MANİSASPOR Kulübü sporcusu İSMAİL HAKTAN ODABAŞI hakkında, 14.05.2017 tarihinde oynanan MANİSASPOR - ŞANLIURFASPOR TFF 1. Lig müsabakasında, müsabaka sonucunu etkileme eylemine teşebbüsü nedeniyle sevk yapılmış ise de, iddianın esasını teşkil eden delillerin hukuka uygun şekilde elde edilmediği, diğer delillerin ise sevk olunan kişinin iddia edilen disiplin ihlalini gerçekleştirdiğine dair şüpheden uzak ve kesin bir kanaat oluşturmaya yeterli bulunmaması nedeniyle CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

36- NİZAMETTİN KEREMOĞLU (Sertkal) hakkında, 14.05.2017 tarihinde oynanan MANİSASPOR - ŞANLIURFASPOR TFF 1. Lig müsabakasında, müsabaka sonucunu etkileme eylemine teşebbüsü nedeniyle sevk yapılmış ise de, iddianın esasını teşkil eden delillerin hukuka uygun şekilde elde edilmediği, diğer delillerin ise sevk olunan kişinin iddia edilen disiplin ihlalini gerçekleştirdiğine dair şüpheden uzak ve kesin bir kanaat oluşturmaya yeterli bulunmaması nedeniyle CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Karar verilmiştir.

PFDK Başkanı

Av. E. Polat YILMAZ"