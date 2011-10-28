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Spor

PFDK'dan ret İSTANBUL (A.A)

28 Ekim 2011 02:16

-PFDK'dan ret İSTANBUL (A.A) - 27.10.2011 - Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray'ın, Gaziantepspor maçında kırmızı kart gören oyuncuları Servet Çetin ve Sabri Sarıoğlu'nun kırmızı kart cezasının cezai uygulamasının kaldırılması talebini reddetti.  Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, PFDK, gündemindeki maddeleri görüştü.  Kurul, Galatasaray'ın Gaziantepspor maçında kırmızı kart gören oyuncuları Servet Çetin ve Sabri Sarıoğlu'nun kırmızı kart cezasının cezai uygulamasının kaldırılması istemini, Futbol Disiplin Talimatı'nın 88/2 ve 88/3. maddelerini gerekçe göstererek kabul etmedi.  PFDK, Beşiktaş'a, taraftarlarının deplasmanda Mersin İdmanyurdu maçında çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle 30 bin lira para cezası verdi. Aynı maçta Mersin İdmanyurdu'na da oyuncu değişikliği tabelasında lig ismi, isim sponsoru ve lig logosu bulundurulmamasından dolayı, talimatlara aykırılık nedeniyle 15 bin lira para cezası uyguladı. Fenerbahçe'ye, Fenerbahçe-Samsunspor maçı öncesinde sahanın ''statüye aykırı şekilde sulanması'' nedeniyle 10 bin lira para cezası verildi. Kurul, Medical Park Antalyaspor'a sahasında Galatasaray ile yaptığı maçta taraftarlarının kötü tezahüratı nedeniyle 30 bin lira para cezası ile cezalandırdı.  Kardemir Karabükspor'a, 5 bin liralık bölümü İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında tribün biletlerinin ayrı renk kodları içermemesi nedeniyle, 7 bin 500 liralık bölümü takım halinde sportmenliğe aykırılık nedeniyle olmak üzere toplam 12 bin 500 lira para cezası uygulandı.  Trabzonspor'a, Bursaspor ile deplasmanda yaptığı maçta taraftarlarının neden olduğu olaylar nedeniyle 5 bin lira para cezası verildi.  Sivasspor'a da Kayserispor ile yaptığı karşılaşmada taraftarlarının neden olduğu olaylar nedeniyle 5 bin lira para cezası uygulandı.  PFDK, Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Şanlıurfaspor Kulübü'ne, Konya Torku Şekerspor ile yaptığı karşılaşmada taraftarlarının neden olduğu olaylar nedeniyle, 2 maçı seyircisiz oynama cezası verdi. Aynı müsabakada Şanlıurfaspor Kulübü Başkanı Mustafa Kemal Saraçoğlu'nun, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 30 gün hak mahrumiyeti cezası ve 7 bin 500 lira para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi. Kurul, Şanlıurfaspor Kulübü'ne de medya talimatına aykırı hareketi nedeniyle bin 250 lira para cezası uyguladı.

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