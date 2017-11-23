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Spor

PFDK'dan Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz'a 1 maç ceza

İSTANBUL / DHA Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz'a, hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13 bin TL para cezas

23 Kasım 2017 19:45

İSTANBUL / DHA

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz\'a, hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13 bin TL para cezası verdi.
Kurulun aldığı kararlar şöyle;
1- KAYSERİSPOR Kulübünün, 19.11.2017 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ - KAYSERİSPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
2- TRABZONSPOR A.Ş.\'nin, 19.11.2017 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş. - OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
3- OSMANLISPOR FUTBOL Kulübü teknik sorumlusu İRFAN BUZ\'un, 19.11.2017 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş. - OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
4- TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR sporcusu PAULO HENRIQUE CARNEIRO FILHO\'nun, 17.11.2017 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 4.350 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
5- ADANA DEMİRSPOR Kulübünün, 18.11.2017 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR - GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
6- ESKİŞEHİRSPOR Kulübünün, 19.11.2017 tarihinde oynanan BALIKESİRSPOR BALTOK - ESKİŞEHİRSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
7- SAMSUNSPOR Kulübünün, 19.11.2017 tarihinde oynanan SAMSUNSPOR - ADANASPOR A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
8- BOLUSPOR Kulübü yöneticisi HAKKI ÖZTABAĞ\'ın, 20.11.2017 tarihinde oynanan GAZİANTEPSPOR - BOLUSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 13.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
9- GRANDMEDICAL MANİSASPOR Kulübü antrenörü FATİH TEKKE\'nin, 18.11.2017 tarihinde oynanan GRANDMEDICAL MANİSASPOR - ELAZIĞSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,
10- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 17.11.2017 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ - DENİZLİSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildi.

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