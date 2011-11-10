-PFDK'dan kulüplere para cezası İSTANBUL (A.A) - 10.11.2011 - Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor'a 55, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a da 5'er bin lira para cezası verdi. PFDK'dan yapılan açıklamada, Trabzonspor'a, Kayserispor ile oynanan Spor Toto Süper Lig müsabakasında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 5, aynı müsabakada, bordo-mavili kulübün stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı takdiren 50 bin lira olmak üzere toplam 55 bin lira para cezası verildiği bildirildi. Kurul Beşiktaş'a Gençlerbirliği maçında, Fenerbahçe'ye de Sivasspor maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 5'er bin lira para cezası verdi. PFDK'nın diğer kulüplere verdiği cezalar şöyle: 60 gün hak mahrumiyeti: Abdullah Baykul (Eskişehirspor Kulübü Yöneticisi) 2 resmi müsabakadan men: Emre Gür (Mersin İdman Yurdu A2 Takımı oyuncusu) 3 resmi müsabakada soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı: (Eskişehirspor A2 Takım Antrenörü) 35 bin lira: Orduspor 15 bin lira: Kardemir Karabükspor Kulübü