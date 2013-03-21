PFDK'dan Karşıyakalı oyuncuya rekor ceza

Profesyonel Disiplin Kurulu, PTT 1. Lig takımlarından Karşıyakalı futbolcu Şehmus Özer'e 14 maçlık ceza verdi. Özer, geçen hafta Göztepe ile oynanan maçta hakemin yakasından çekip hakeret etmişti.

Kurul toplantısının ardından yapılan açıklamada, Şehmus Özer'e, ligde geçen hafta Göztepe ile oynadıkları maçta hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi, ihraç sonrası hakeme yönelik saldırısı ve hakareti nedeniyle 14 maç men cezasının yanı sıra 24 bin lira da para cezası verildiği bildirildi.

Karşıyaka Kulübü, taraftarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 2 maç, Göztepe Kulübü ise çirkin ve kötü tezahüratın aynı sezon içinde 4. kez gerçekleşmesinden dolayı 1 maç seyircisiz oynama cezası aldı.