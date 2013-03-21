T24 LogoT24 Logo
Spor

PFDK'dan Karşıyakalı oyuncuya rekor ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), PTT 1. Lig takımlarından Karşıyaka'nın futbolcusu Şehmus Özer'e 14 maç ceza verdi

21 Mart 2013 23:41

Profesyonel Disiplin Kurulu, PTT 1. Lig takımlarından Karşıyakalı futbolcu Şehmus Özer'e 14 maçlık ceza verdi. Özer, geçen hafta Göztepe ile oynanan maçta hakemin yakasından çekip hakeret etmişti.

Kurul toplantısının ardından yapılan açıklamada, Şehmus Özer'e, ligde geçen hafta Göztepe ile oynadıkları maçta hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi, ihraç sonrası hakeme yönelik saldırısı ve hakareti nedeniyle 14 maç men cezasının yanı sıra 24 bin lira da para cezası verildiği bildirildi.

Karşıyaka Kulübü, taraftarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 2 maç, Göztepe Kulübü ise çirkin ve kötü tezahüratın aynı sezon içinde 4. kez gerçekleşmesinden dolayı 1 maç seyircisiz oynama cezası aldı.

ETİKETLER

Şeyhmus Özer

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Birbirine sarıldıkları için ceza alan öğretmenler konuştu: İğrenç bir iftira...

Haşdi Şabi Bağdat'ta konvoyunun saldırıya uğradığını iddia etti, Irak ordusu...

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24