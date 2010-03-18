PFDK'dan G.Saray ve Diyarbakırspor'a ağır ceza

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Diyarbakırspor'a 2. kez '3 maç ceza'sı

Küme düşen ikinci takım

Diyarbakırspor olabilir

Diğer kulüplere kesilen cezalar

PFDK, Süper Lig'in 25. haftasından oynanan Galatarasay-Ankaragücü maçının ardından kapalı tribünden aşağıya düşen taraftar nedeniyle Galatasaray'a 185 bin TL para cezası verdi.Tribünden düşen ve kafatasında 3 çatlak oluşan Kemal Özer hala yoğun bakımda bulunuyor.Maçın ardından tribünde çıkan kavga Sarı Kırmızılı taraftar Kemal Özer, başka bir taraftar tarafından şiddetle darp edilirken, darbelerden kurtulmak isterken aşağıya düşmüştü.Olayında ardından hastaneye kaldırılan Kemal Özer'in kafatasında 3 çatlak tespit edilmiş, olayla ilgili NTVSpor'a konuşan taraftarın abisi Özen Özer, kardeşinin üzerindeki siyah-beyaz renkli mont nedeniyle Beşiktaş'lı sanılması yüzünden dövüldüğünü söylemişti.PFDK Diyarbakırspor'a da, Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Diyarbakırspor karşılaşmasının sahaya giren taraftarlar nedeniyle maçın 87. tatil edilmesi üzerine, 3 maç seyircisiz oynama cezası verdi.Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada, elde ettiği frikiği İBB'nin golle sonuçlandırmasının ardından Diyarbakırspor taraftarları sahaya girmişti. 87. dakikada duran karşılaşma, bir süre sonra orta hakem tarafından tatil edilmişti.Diyarbakırspor'un, bir önceki hafta Bursaspor ile Diyarbakır'da yaptığı maç da, Bursasporlu futbolculara yönelik sahaya atılan çok sayıda yabancı maddeden birinin yardımcı hakeme isabet etmesi üzerine, karşılaşmanın hakemi Mustafa Kamil Abitoğlu tarafından 17. dakikada tatil edilmişti. Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bu maçla ilgili olarak Diyarbakırspor'u 3 maç tarafsız sahada seyircisiz oynama cezasına çarptırırken, Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu da 16 Mart Salı günü yaptığı toplantıda, Diyarbakırspor'un 3-0 hükmen mağlubiyetine, Bursaspor'un da 3-0 hükmen galibiyetine karar vermişti.Bu karar sonrası, TFF Yönetim Kurulu'nun yarın alacağı kararın önemi bir kat daha arttı. Çünkü, Futbol Müsabaka Talimatı'nın 20. maddesinin ilgili fıkrasına göre, bir takım bir sezon içinde iki kez hükmen yenik sayılması durumunda, doğrudan küme düşürülüyor. Bursaspor maçında hükmen yenik sayılan yeşil-kırmızılı ekip, yarın (19 Mart 2010) da aynı kararın alınması durumunda, bu sezon Ankaraspor'un ardından, lig tamamlanmadan küme düşecek ikinci ekip olacak.PFDK'nın bugün (18 Mart 2010) akşam saatlerinde aldığı kararlardan Süper Lig takımlarıyla ilgili olanları şöyle:"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 18.03.2010 tarih ve 67 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.BÜYÜKŞEHİR BLD.SPOR Kulübünün, 14.03.2010 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BLD.SPOR - DİYARBAKIRSPOR Turkcell Süper Lig futbol müsabakasında, şiddet ve düzensizliğin önlenmesi ile ilgili talimat hükümlerine aykırı eylemi nedeniyle takdiren 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,DİYARBAKIRSPOR Kulübünün, 14.03.2010 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BLD.SPOR - DİYARBAKIRSPOR Turkcell Süper Lig futbol müsabakasında, taraftarlarının ve mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA CEZASI ile cezalandırılmasına,GALATASARAY A.Ş.'nin, 14.03.2010 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. - MKE ANKARAGÜCÜ Turkcell Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içerisinde 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı takdiren 80.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin, yayın yetki belgesi olmayan TV kuruluşunun stadyumda çekim yapmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Cezaların birleştirilmesi suretiyle GALATASARAY A.Ş.'nin, toplam 185.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,MKE ANKARAGÜCÜ SPOR Kulübünün, 14.03.2010 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. - MKE ANKARAGÜCÜ Turkcell Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içerisinde 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı takdiren 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA CEZASI ve 80.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ SPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,DENİZLİSPOR Kulübünün, 15.03.2010 tarihinde oynanan DENİZLİSPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş. Turkcell Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 15.03.2010 tarihinde oynanan DENİZLİSPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş. Turkcell Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,ESKİŞEHİRSPOR Kulübünün, 14.03.2010 tarihinde oynanan KAYSERİSPOR - ESKİŞEHİRSPOR Turkcell Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada ESKİŞEHİRSPOR Kulübü antrenörü MEHMET BÜLENT ALBAYRAK'ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI CEZASI ile cezalandırılmasına,SİVASSPOR Kulübünün, 14.03.2010 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş. - SİVASSPOR Turkcell Süper Lig futbol müsabakasında, müsabaka sonrasında yapılan basın toplantısına futbolcu katılımını sağlayamamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildi"