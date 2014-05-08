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Spor

PFDK'dan Galatasaray'a ceza

PFDK, Galatasaray'a kötü tezahürat nedeyinle 1 maç seyircisiz oynama cezası verdi

08 Mayıs 2014 21:01


Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray'a 1 maç ceza verdi. Buna göre, ligin son hafta karşılaşması olan Kayseri Erciyesspor maçında TT Arena'nın tribünlerini kadın ve 15 yaşın altındaki çocuklar dolduracak.

PFDK'dan yapılan açıklamada ise şu satırlara yer verildi;

"GALATASARAY A.Ş.’nin, 03.05.2014 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. – GENÇLERBİRLİĞİ Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı takdiren 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 150.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, karar verildi"
 

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