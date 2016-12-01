PFDK'dan Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi'ne ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Levent Nazifoğlu'na 45 gün, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Aşçıoğlu'na ise 18 ay hak mahrumiyeti cezası verdi.

PFDK'nın toplantısından sonra TFF'den yapılan açıklamaya göre, Nazifoğlu'na sportmenliğe aykırı açıklamalarından dolayı oy çokluğuyla 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin lira para cezası uygulandı.

Kurul, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Aşçıoğlu'nu da sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle 18 hak mahrumiyeti cezasına çarptırdı.

Trabzonspor Kulübüne 119 bin lira para cezası veren PFDK, Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçındaki taraftarlarının deplasmandaki ilk maçta elektronik kartlarını bloke edilmesini kararlaştırdı.

Kurul, Spor Toto Süper Lig ekiplerinde oynayan futbolculardan Gençlerbirliği'nden Uğur Çiftçi, Gaziantepspor'dan Daniel Kolar ve Çaykur Rizespor'dan Jakob Janster'i ikişer, Kayserispor'dan Muammer Zülfikar Yıldırım'ı ise bir maç men cezası verdiğini duyurdu. Muammer Zülfikar ayrıca 13 bin lira da para cezası aldı.

PFDK, Osmanlıspor'un antrenörü Hüseyin Cimşir'i 1 maç ve 13 bin lira, Antalyaspor Kulübünün görevlisi Ahmet Akcan'ı ise 15 gün hak mahrumiyetiyle cezalandırdı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'a 55 bin, Mersin İdmanyurdu'na ise 7 bin 500 lira para cezası verildi. Disiplin kurulu ayrıca, Balıkesirspor Kulübü Başkanı Feyyaz Çiftçi'ye 45 gün hak mahrumiyeti ve 15 bin lira, yöneticisi İsmail Uzan'a 3 ay hak mahrumiyeti ve 50 bin lira para cezası uyguladı.

Aynı ligdeki Eskişehirspor'un teknik direktörü Alpay Özalan'a 1 maç ve 6 bin 500 lira para cezası verilirken, cezanın infazının bir önceki cezasının infazından mahsup edilmesine karar verildi. Yeni Malatyaspor'un futbolcusu Sadık Çitfpınar da 2 maç ceza alan isimlerden oldu.

Öte yandan, PFDK'nın dikkati çeken kararlarından biri de Spor Toto 3. Lig ekiplerinden Afjet Afyonspor'a geldi. Kulübün yöneticisi Şükrü Genelioğlu, akredite edilmediği halde Maltepespor maçında hakem soyunma odası koridorlarında yer almasından dolayı, müsabaka hakemlerine hakareti ve saldırısı nedeniyle 300 gün hak mahrumiyeti ile 45 bin lira para cezasına çarptırıldı.